«Возможно, июнь»: когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется — по прогнозам, она начнёт снижаться в июне. Об этом «Парламентской газете» заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

«Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», — отметил специалист. Он добавил, что за прошлый месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27% до 6,9%.

Однако, по мнению Брико, эпидемическая ситуация страны в регионах неоднородная. В Москве она достигла третьей-четвертой фазы, согласно критериям ВОЗ, то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев.

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Эпидемиолог отметил, что фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости. «О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента», — пояснил Брико и призвал россиян не ждать, что ограничения вскоре будут сняты.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава напомнил также о важности неукоснительного соблюдения таких ограничительных мер, как социальное дистанцирование и самоизоляция.

«Преждевременный отказ от самоизоляции может привести опять к росту заболеваемости. В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанцирование и самоизоляцию для пожилых людей», — заключил Брико,

Ранее ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна назвали новую дату окончания эпидемии COVID-19 в России. Корректировки внесли c учетом данных по заражению от 1 мая 2020 года.

Согласно расчетам специалистов, в России эпидемия коронавируса нового типа закончится 12 августа 2020 года, хотя ранее прогнозировалось, что она закончится 8 августа. Дело в том, что 1 мая сообщалось о 7,9 тысяч новых случаях, тогда как уже 3 мая было зафиксировано 10,6 тысячи инфицированных. Таким образом в будущем модель сингапурских ученых вновь может измениться.

Для составления прогноза использовалась математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в разговоре с Наилей Аскер-заде на телеканале «Россия 24», что в России могут быть введены так называемые паспорта иммунитета, так как данные обо всех заболевших COVID-19 уже содержатся в специальной базе.

«Я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден», — отметил чиновник.

2 апреля 2020 года пресс-служба Минздрава России сообщила о запуске информационной системы, собирающей данные о людях, заболевших COVID-19, госпитализированных с пневмонией и контактировавших с ними. Информация поступает в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, Минкомсвязи и Минтранса России.

Получить информацию из системы могут заинтересованные федеральные ведомства. На федеральном уровне информация обезличена, на региональном уровне доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим.

Также Мурашко подчеркнул, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины. «Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — отметил глава Минздрава.

Он добавил, что выход на плато по коронавирусу не означает, что все сразу должны выйти на улицу. По его мнению, для безопасного сосуществования с коронавирусной инфекцией необходимо выстроить целую систему, которая поможет предотвратить новую вспышку.