Кипятить и гладить: как обезопасить себя от коронавируса

Нельзя исключать ни один из возможных путей передачи коронавируса, в том числе попадание вируса с едой и водой, при условии, что известно о его передаче воздушно-капельным путем и при контакте. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

«[Возможность распространения вируса] с продуктами питания или с водой — вопрос дискутабельный. Но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берется», — обратила внимание глава ведомства.

При этом она напомнила про точно установленные способы передачи коронавируса. «Во-первых, это воздушно-капельный путь — человек чихает, кашляет, и вирус выделяется с мелкими капельками в воздух. Мы вдохнули, мы были рядом. Он передается контактным путем, то есть это через грязные предметы, через грязную посуду [при том, что она может быть на вид чистой]», — сказала Попова.

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То же самое и при передаче вируса через поверхности. «Почему мы говорим, надо протирать, наши гаджеты — дай я позвоню — пожалуйста, ручку дай — пожалуйста, карандаш — пожалуйста. Вот этот контакт. И потом, конечно же, лицо, ну не трогайте лицо руками», — напомнила главный санитарный врач.

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что вирус, согласно исследованиям, может сохраняться на поверхности до трех суток. «Но то, что вирус на предметах сохраняется достаточно долго, до 72 часов, как говорят наши коллеги, которые проводили эти исследования, пока мы принимаем это как нужное нам знание. В домашних бытовых условиях избавиться о вируса можно чем-то горячим, или что-то мы кипятим, проглаживание — давно известный способ», — рассказала Анна Попова.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 12 мая, в связи с чем в большинстве регионов страны был продлен обязательный режим самоизоляции до той же даты.

Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, каждый из российских регионов должен предоставить план поэтапного снятия ограничительных мер.

«И собственно как раз до указанного срока, то есть до 12 числа все главы регионов и федеральный центр, коих президент призвал оставаться на рабочих местах, они будут разрабатывать план поэтапного выхода с учетом текущей динамики. Здесь нужно все время оговариваться, с учетом текущей динамики», — подчеркнул Песков.

При этом, в целом, решения этого характера будет приниматься после майских праздников. Поэтому, чтобы не усугубить эпидемиологическую ситуацию в стране, Песков напомнил, что россиянам лучше оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

«Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе», — напомнил представитель Кремля.

Ранее сингапурские ученые из лаборатории инноваций университета технологий и дизайна обновили прогнозируемую дату полного устранения коронавируса на территории России. Если ранее специалисты указывали на 19 августа, то теперь они утверждают, что эпидемия в стране закончится 8 августа. На спад распространение заболевания должно пойти уже к 24 мая, передает РИА «Новости».

Для составления прогноза по окончанию инфицирования граждан эксперты из Сингапура используют математическую модель по распространению COVID-19, с учетом данных об инфицированных и выздоровевших в динамике по каждой из стран.

Комментируя предыдущий прогноз, Дмитрий Песков отметил, что невозможно спрогнозировать точную дату окончания эпидемии коронавируса среди россиян. За последние сутки количество зараженных в России увеличилось более, чем на 9,5 тыс. человек. Общее число выявленных зараженных коронавирусом людей составило 124 054 человека. Умерли 1222 пациента, выздоровели 15 013.