Новые зараженные: оперштаб обновил статистику по COVID-19

За сутки в России зафиксировано 7933 новых случая коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В 44,5% случаев у пациентов не было клинических проявлений COVID-19, вызываемого коронавирусом заболевания. Общее число зараженных в стране теперь составляет 114 431 человека, эпидемия охватывает все 85 российских регионов.

Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано 96 новых летальных исхода, всего от коронавируса умерло 1169 жителей страны. При этом выздоровели за тот же период 1601 человек, всего с начала эпидемии – 13 220 успешно переболевших.

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Наибольший прирост – в Москве, 3561 новый случай за сутки. В Московской области – 797 новых носителей коронавируса, в Санкт-Петербурге выявлено 349 человек. Далее следуют Свердловская область (232 случая), Нижегородская (179), Дагестан со 164 новыми зараженными и Калужская область, где выявили за 24 часа новых носителей коронавируса 121 человека.

В столице, по последним официальным данным, 57 300 заболевших. «Почти 84% заболевших младше 65 лет», – подчеркивают власти Москвы. При этом выздоровело всего 5766 человек (+631 москвич за сутки), а умерло в столице от COVID-19 за тот же срок 47 человек (всего – 658 жертв с начала распространения коронавируса в мегаполисе).

Напомним, в самом начале апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным».

«В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», – заявил российский лидер. Он также призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».

По словам Путина, крайне важными были и остаются общая ответственность и взаимная поддержка. «Когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение», – резюмировал президент, продлив режим «длинных выходных» до 30 апреля включительно. Позднее глава государства продлил данные ограничения до 12 мая.

Еще ранее Путин утвердил во всей стране выходные с 28 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение болезни. Работать в эти дни продолжали медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт и органы власти всех уровней.

«Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!»

Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», – заявил президент.

В Москве и других регионах РФ по-прежнему действует режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. Покидать дома без крайней необходимости запрещается, в столице введен пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Граждан призывают соблюдать социальную дистанцию, особенно в местах массового скопления людей — в частности, в магазинах. Кроме того, рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики с высоким содержанием спирта, надевать в помещениях и метро защитные маски.

Ходить в маске по улице не рекомендует МЧС — в ведомстве подобное использование средств индивидуальной защиты считают нецелесообразным, потому что на улице нужно дышать свежим воздухом.