Заказали 80 стран: чем плох японский препарат от COVID-19

Около 80 государств обратились к Японии с просьбой передать им противовирусный препарат от гриппа фавипиравир, который был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Медики данных стран считают, что он может быть эффективным при лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

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Он добавил, что с 43 государствами уже идут активные переговоры о поставках лекарства – его начнут импортировать после праздничной недели, которая продлится в Японии до 6 мая. Мотэги уточнил, что страны, запросившие фавипиравир, должны будут исследовать его клиническое действие самостоятельно. При этом информацию о конкретном списке государств-получателей глава японского МИД не привел.

Гендиректор Центра контроля качества медпомощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский удивился такому ажиотажу вокруг фавипиравира.

«Не знаю, почему такое большое число государств заинтересовались данным препаратом, который в исследованиях проявляет активность, мягко скажем, ограниченную, а иногда и вовсе не демонстрирует эффективность»,

— сказал медик «Газете.Ru».

Клинический фармаколог Глеб Пуцман в свою очередь предположил, что власти зарубежных стран просто надеются на чудо и хотят испробовать все возможные варианты лекарств. «Скорее всего, они хотят попробовать что-то новое, ибо от всех ранее использованных препаратов не было особого эффекта», — пояснил врач «Газете.Ru». По его словам, фавипиравир не многим отличается от привычного для российских медиков препарата калетра (противовирусный препарат, изначально использовавшийся для лечения ВИЧ — «Газета.Ru»), который сейчас применяют для терапии больных COVID-19.

В то же время исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова сообщила телеканалу «360», что фавипиравир показал себя как прекрасное противовирусное средство.

«Японская медицина и японские препараты достаточно успешны и прогрессивны. В условиях пандемии весь мир заинтересован в противовирусной терапии, которая работает», — заявила она «360».

Тем не менее, пока что было проведено лишь одно масштабное исследование фавипиравира – в Китае. В трех медцентрах страны 240 пациентов средней тяжести с коронавирусной пневмонией разделили на две равные группы – одной из них давали тестируемый препарат, а другой – арбидол, который наиболее часто применяется при гриппе в России и в Китае.

Испытания проводились с 20 февраля по 12 марта и показали, что в группе, которая проходила терапию фавипиравиром, процент выздоровления через семь дней равнялся 71,43, в то время как в группе, где использовался арбидол, вылечившихся было лишь 55,86%.

В Японии же фавипиравир исследовали только вместе с осельтамивиром (противовирусный препарат — «Газета.Ru») .

«По результатам эксперимента выяснилось, что совместное лечение этими средствами было более эффективно, чем монотерапия осельтамивиром. Однако более подробных исследований фавипиравира не проводилось»,

— рассказал Пуцман «Газете.Ru».

Вместе с тем Тосимицу Мотэги сообщил, что клинические испытания данного препарата продолжаются в Японии – их планируют закончить к июню. Власти надеются, что уже к лету лекарство удастся утвердить как средство массовой терапии пациентов с COVID-19. По их мнению, если доза препарата будет в три раза больше, чем необходимо для лечения гриппа, он сможет быть эффективен и от коронавируса.

Хотя Япония и собирается отправить фавипиравир 80 государствам, в самой стране препарат нельзя купить в обычной аптеке – его продажа возможно только по особому разрешению министра здравоохранения. Дело в том, что японские медики опасаются сильных побочных эффектов, вызываемых лекарством.

Глеб Пуцман считает, что при сложившихся обстоятельствах необходимо использовать все шансы на спасение больных.

«Наверное, побочные эффекты будут, но, учитывая, что сейчас нет стопроцентно эффективных препаратов, врачи хотят попробовать фавипиравир в терапии, а соотношение риска и пользы оценить по ходу действия», — сообщил фармаколог «Газете.Ru».

В то же время Виталий Омельяновский сообщил, что у используемых для лечения коронавируса противомалярийных препаратов может быть намного больше побочных эффектов.

«Исследований не так много, поэтому говорить о его безопасности действительно рано. Все же этот препарат «nice to have» — хорошо, что он будет. Но это не революция в лечении COVID-19, и мы должны это понимать»,

— заключил эксперт.

Он подчеркнул, что фавипиравир могут использовать только для лечения легкой и средней степени тяжести коронавирусной инфекции. «Это еще одна альтернатива препаратам, которые назначаются на уровне чисто «оэрвишного» течения COVID-19. Это лекарство не для тех случаев, когда больной уже находится в реанимации, а для амбулаторного приема в рамках стационара», — пояснил Омельяновский «Газете.Ru».

В России уже тоже начались клинические испытания фавипиравира, подчеркнул медик. Ранее в Минздраве РФ заявляли, что исследование препарата проведут на пациентах с коронавирусной инфекцией в 17 медучреждениях в ряде регионов страны.