Коронавирус в России: ВОЗ дала совет по снятию ограничений

В России с 12 мая можно постепенно ослаблять введенные меры по борьбе с коронавирусом, но только в том случае, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Реклама

«Первое условие: число новых случаев постоянно падает. <...> Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять», — отметила она в интервью ТАСС.

По ее словам, «12 мая — это логичная дата» начала постепенной отмены режима самоизоляции и других ограничений, введенных по стране в связи с распространением коронавируса.

В то же время она обратила внимание, что в Москве ежедневный прирост зараженных составляет 2-3 тыс. человек. «Надо, чтобы это число постоянно снижалось. Тогда это будет означать, что число людей, передающих вирус, снизилось. Это надо контролировать», — подчеркнула собеседница агентства.

Кроме того, по мнению представителя ВОЗ, необходимо продумать план снятия ограничений, оценив риски в каждом регионе. «Это не значит, что нужно сразу все открыть, потому что точно будет всплеск заболеваний», — отметила она.

Вуйнович предупредила, что может произойти новая волна заболеваемости, если россияне не будут соблюдать необходимые меры предосторожности: «физическую дистанцию, дезинфекцию рук, профилактику на рабочих местах». Все эти меры, по ее словам, «будут очень важны, чтобы мы могли справиться с коронавирусом, иначе снова начнется эта цепочка».

В то же время она отметила, что после ослабления ограничительных мер в стране количество заражений начнет то падать, то расти.

Она рассказала, что во многих странах обсуждается вопрос, как безопасно можно «ослабить меры ограничения передвижения людей, физическое, социальное дистанцирование». «ВОЗ создала руководство — критерии, которые должны учитываться, когда изучается вопрос ослабления этих мер. И тогда очень важен один элемент, а именно потенциал системы здравоохранения и общественного здравоохранения», — напомнила она. По словам чиновницы, этот «элемент» важен для того, чтобы понять, «когда появятся новые случаи, выявить их, тестировать, найти контакты и изолировать их на 14 дней».

В этом случае, полагает Вуйнович, можно ограничить определенную группу людей, чтобы пресечь распространение вируса по всей стране. Но так или иначе людям нужно научиться жить с этой инфекцией.

На сегодняшний день Россия занимает восьмую строчку в мировом рейтинге по количеству обнаруженных случаев коронавируса. Всего в стране выявлены 106 498 человек с диагностированным COVID-19. За весь период умерли 1073 пациента, вылечились 11 619 человек.

Только за последние сутки в России прибавилось 7099 зараженных, 39,9% из которых не имели клинических проявлений болезни. При этом 3093 новых случая коронавируса зафиксированы в Москве, более 80% пациентов младше 65 лет. Среди новых инфицированных 41,7% граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 6% детей, 36,2% — это зараженные от 46 до 65 лет.

Москва больше всех поражена коронавирусом среди регионов РФ. Всего в столице зафиксировано 53 739 заболевших.

О том, что вирус все больше затрагивает молодых людей, ранее отмечал и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами — все эти шашлыки, компании, массовые гуляния», — отметил он в комментарии РИА «Новости».

Медик призвал россиян «серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками».