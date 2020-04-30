Более 100 тыс. зараженных: COVID-19 побил рекорд в России

Оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает о 7099 новых случаях заражения за минувшие сутки. Статистика приводится в Telegram-канале органа.

По всей России за 24 часа зафиксировано 7099 новых случаев коронавируса, зараженные выявлены во всех 85 регионах страны. У почти 40% клинических проявлений – симптомов COVID-19 – не было обнаружено.

Отмечается, что за сутки в России полностью выздоровели 1333 человека, умер 101 пациент. Общее число успешно переболевших коронавирусом составляет 11 619 человек, умерших – 1073 человека.

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В Москве выздоровели за отчетный период 525 пациентов, за все время пандемии — 5135 москвичей, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «С каждым днем в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей, это очень хорошая динамика», – отметила чиновница.

Второе место по темпам распространения коронавируса удерживает Подмосковье – в области за сутки выявлено 793 новых случая. На третьем месте – Санкт-Петербург, там зафиксировали 336 новых пациентов. Далее следуют Дагестан (158 новых случаев), Нижегородская область (150 человек), Брянская, Калужская и Мурманская области – там за сутки выявили 118, 113 и 101 зараженного соответственно.

Общее число случаев коронавируса в РФ, по последним данным, составляет 106 498 человек.

Накануне ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.

До этого сингапурские ученые говорили о 20 июля. В исследовании отмечается, что прошедшие пик коронавируса страны могут столкнуться с новой волной заболеваемости, если снимут ограничения на массовые мероприятия и отменят самоизоляцию досрочно.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что снимать режим самоизоляции пока что рано, и продлил его до 12 мая. Он подчеркнул, что страна смогла затормозить распространение коронавируса, но ситуация по-прежнему остается сложной. Путин добавил, что стабилизация числа новых заражений «не должна убаюкивать».

«Мы перед новым самым напряженным этапом эпидемии. Риски заразиться выходят на самую высокую планку», — сказал президент. Пик пандемии коронавируса в России еще не пройден, подчеркнул Путин.

Ранее академик РАМН, главный терапевт Минздрава Александр Чучалин заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в России в середине июня. По его словам, у заболеваний, вызываемых коронавирусами разных типов, есть некий определенный цикл. Поскольку в РФ распространение COVID-19 началось в марте, то оттуда и стоит вести отсчет, добавил он.

При COVID-19 фиксируются три симптома, которые чаще всего проявляются вместе, что не характерно для других заболеваний. У зараженных наблюдаются жар, сухой кашель и затрудненное дыхание. Кроме того, могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также утомление. Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи также были зафиксированы. Насморк у заболевших COVID-19 практически не встречается.

Напомним, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, расстояние между людьми может достигать пары метров, чтобы один заразил другого. Также возможно занести инфекцию, потрогав грязными руками лицо — нос, рот и глаза, слизистые поверхности тела.

Главный способ профилактики болезни — тщательно мыть руки с мылом. Предотвратить заражение также поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать смартфоны и прочие гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этилового спирта) и не забывать о регулярной уборке помещений. Кроме того, нужно протирать антисептиком дверные ручки и выключатели.