Переедать смертельно опасно: в Минздраве дали совет россиянам

Употребление высококалорийных продуктов в самоизоляции может привести к ожирению, которое, в свою очередь, повышает риск заражения коронавирусом и осложняет течение инфекции в случае, если человек уже заболел COVID-19. Об этом сообщил «Газете.Ru» главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Реклама

Он пояснил, что в стадию ожирения, опасную в условиях пандемии, может перейти любой гражданин, который переживает из-за эпидемиологической обстановки.

«За самоизоляцию каждый может достичь ожирения, потому что люди нервничают — заедают это чем-то калорийным и вкусным. А ожирение опасно в пандемию. Для борьбы со стрессом в самоизоляции Роспотребнадзор предлагает принимать успокаивающие БАДы на растительной основе. Они абсолютно безопасны и снимают стрессовую нагрузку. Также лучше отказаться от высококалорийных продуктов, тогда будет легче перенести самоизоляцию», — заявил эксперт.

Самой важной частью дневного рациона в условиях самоизоляции Тутельян назвал употребление витаминно-минерального комплекса, так как он не только поддерживает физическую форму, но и повышает сопротивляемость к вирусу.

«Рацион должен быть обязательно полноценным, с пониженной калорийностью за счет исключения всех кондитерских изделий, колбасных — в последних содержится до 30% жира. Необходимо есть больше овощей и фруктов в маленьких порциях, чтобы чувство голода не возникало постоянно», — порекомендовал диетолог.

Россиянам также не стоит закармливать в самоизоляции своих детей, так как они рискуют набрать лишние килограммы не меньше, чем взрослые — все это впоследствии отразится на состоянии здоровья, предупредил медик.

«Мы суем детям конфеты, чтобы они не шумели, в то время как в странах Северной Европы, Швеции и Норвегии конфеты ребенку дают один раз в неделю, по воскресеньям. А мы что делаем? Нам надо этому поучиться», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, все эти рекомендации необходимо соблюдать, потому что в условиях самоизоляции энергозатраты существенно сокращаются, а калорийность питания должна соответствовать затраченной энергии.

Отметим, что в условиях самоизоляции стали стремительно сокращаться продажи биодобавок для похудения. Об этом свидетельствует отчет аналитиков специализирующейся на исследовании фармацевтического рынка компании DSM Group — с документом ознакомились «Известия».

Так, с 13 по 19 апреля российские аптеки продали 131 тыс. упаковок БАДов для снижения веса, что на 15% меньше, чем в аналогичный период за 2019 год. В свою очередь выручка за биодобавки сократилась на 14%, до 44 млн рублей. Снижение спроса на таблетки для похудения наблюдалось и неделей ранее, с 6 по 12 апреля, тогда было реализовано на 8% меньше пачек, чем год назад.

В итоге за три недели апреля было продано на 6% меньше БАДов для снижения веса, чем в прошлом году, когда покупатели приобрели 402 тыс. упаковок. Таким образом, аптеки потеряли 5% от выручки за апрель 2019 года.

Согласно заключению аналитиков, виноват в снижении спроса режим самоизоляции — граждане считают, что им «незачем худеть», так как «некуда ходить».

Тем не менее директор компании RNC Pharma Николай Беспалов уверен, что дело тут не только в том, что россияне отказались соблюдать физическую форму из-за коронавируса. «Существует два фактора: люди сидят дома, в связи с чем похудение для них не актуально, а также то, что канал интернет-продаж сейчас оттягивает на себя потребителей. Скорее всего, в этой аналитике не учитывался интернет, но основной поток покупателей уходит именно туда, происходит смещение», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Еще одной причиной снижения спроса на таблетки для похудения может стать то, что организм в условиях пандемии сам не хочет нагружать себя подавлением аппетита, считают эксперты.

«БАДы работают как средства, которые подавляют аппетит. Мозг двойного подавления выдержать не может. Он с трудом переносит подавление свободы передвижения и изоляцию. На третьей неделе спадает вся накопленная активность и энтузиазм. И взвалить на себя еще и подавление аппетита физически сложно», — сообщила доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инга Корягина газете «Известия».