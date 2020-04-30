Нет места: в Нью-Йорке нашли грузовики с трупами

Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN. Как отмечают источники телеканала в правоохранительных органах, в одном из автомобилей не было системы охлаждения. В полицию обратились местные жители.

По информации телеканала, в указанном похоронном бюро не хватало места, чтобы хранить тела перед кремацией.

В связи с произошедшим в управлении здравоохранения города подчеркнули, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры.

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Как сообщили СМИ, городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения. Тела переместят в него.

О десятках разлагающихся трупов в грузовиках написала и газета The New York Times. Жители Бруклина 29 апреля пожаловались в полицию на неприятный запах. Когда правоохранители приехали на место, они обнаружили возле жилых домов грузовики с трупами.

Анонимный источник сообщил газете, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках, потому что его морозильные камеры перестали работать. При этом неизвестно, были ли скончавшиеся заражены коронавирусом.

Совладелец одного из похоронных бюро мегаполиса Дмитрий Лисовецкий ранее говорил РИА «Новости», что эпидемия коронавируса стала испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для ритуальных служб Нью-Йорка. По его словам, из-за захлестнувших город смертей гробы стали дефицитным товаром, а кремации теперь можно ждать месяц.

В настоящее время Нью-Йорк — один из основных очагов распространения коронавируса в стране.

В этом городе выявлено уже свыше 299 тыс. случаев заражения. Эту информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Сейчас наблюдается ситуация со снижением числа жертв коронавируса в штате Нью-Йорк. Губернатор штата Эндрю Куомо 29 апреля сообщил, что количество погибших от инфекции в Нью-Йорке за сутки составило 330 человек: это на пять человек меньше, чем за день до этого.

«Число смертей – по-прежнему ужасные новости – 330 человек», — сказал Куомо на брифинге. Всего, по информации властей, в штате скончались 17 968 человек с коронавирусом.

Ранее губернатор Нью-Йорка сообщил, что намерен продлить режим самоизоляции во многих частях штата и после 15 мая. До этого Куомо дал указание продлить режим самоизоляции до 15 мая.

«15 мая — это когда заканчивается срок предписаний о паузе. Я продлю их во многих частях штата», — сказал Куомо во время пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте.

В то же время губернатор штата подчеркнул, что в некоторых регионах власти будут постепенно смягчать режим самоизоляции. Это произойдет, если эти регионы будут отвечать ряду критериев, связанных с уровнем госпитализации, проведением тестирования на антитела, уровнем заражения и других.

По сообщению Wall Street Journal, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США сформировало заказ на закупку 100 тыс. мешков для человеческих останков. Американские власти готовятся к «худшему» сценарию по коронавирусу, указали в статье.

Как отметили журналисты, выполнением заказа займется небольшой подрядчик из Калифорнии. Примерная стоимость таких закупок составляет $5,1 млн.

По словам представителей агентства, процесс покупки начали для того, чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее. Это было сделано исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.

Число жертв коронавируса в Соединенных Штатах уже превысило 60 тыс. По сведениям проекта Университета Джонса Хопкинса на 23.00 29 апреля, количество жертв составляет 60 207 человек. Большинство смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 18 076. Общее число зараженных во всей стране превышает 1 млн. Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в мире по числу инфицированных. За весь период в стране излечились 116,8 тыс. человек.