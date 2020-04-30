Готовили взрывы: трое боевиков убиты в Екатеринбурге

Трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий в Екатеринбурге, были убиты в перестрелке со спецназом Федеральной службы безопасности (ФСБ). Как сообщает ТАСС, в Чкаловском районе города в ночь с 29 на 30 апреля вводился режим контртеррористической операции (КТО), впоследствии он был снят.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области.

В ФСБ отметили, что спецслужба предотвратила теракты в Екатеринбурге. В ходе осмотра места, где прятались боевики, после боя были найдены самодельные взрывные устройства, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

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Как заявил местному изданию E1.ru источник в правоохранительных органах, теракты готовили трое «нерусских мужчин», которые поселились в сторожке. По его словам, в здании они развернули «настоящий оружейный склад». Был также обнаружен перечень зданий Екатеринбурга, которые боевики хотели взорвать. Участок вокруг сторожки проверяют саперы.

4 апреля в Мурманске сотрудники ФСБ России также обнаружили и в ходе перестрелки убили вооруженного боевика. «При попытке задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа из пистолета и был нейтрализован», — сообщил официальный представитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Александр Поляков.

На месте перестрелки силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было готово к применению, а также оружие и патроны к нему. Представитель НАК отметил, что личность убитого установлена. «По данным органов безопасности он являлся приверженцем запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ — «Газета.Ru») и вынашивал намерения после совершения теракта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международного террористического общества», — заявил Поляков.

22 марта в Башкирии на трассе был убит мужчина, планировавший совершить теракт: он вступил в перестрелку в сотрудниками ФСБ, пытавшимися задержать его машину. В его автомобиле были найдены пистолет и самодельное взрывное устройство.

Спустя неделю в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Средней Азии, хотевших уехать в Сирию и примкнуть к террористам-исламистам. Подробности задержания не сообщаются. Молодые люди подозреваются в совершении действий по части 1 статьи 30 («Приготовление к совершению преступления») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

В Крыму задерживают террористов уже не в первый раз. 11 марта ФСБ выложила в сеть видеозапись, на которой была запечатлена спецоперация по задержанию участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

Четверо участников группировки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Они пропагандировали радикальные идеи среди крымских мусульман и пытались завербовать их. В ходе обысков сотрудники ФСБ нашли у задержанных запрещенную литературу.

За 2019 год сотрудниками ФСБ были выявлены 78 террористических ячеек на территории страны. Об этом в конце прошлого года рассказал глава службы Александр Бортников. По его словам, сотрудники спецслужб пресекали деятельность законспирированных ячеек международных террористических организаций, которые планировали совершение терактов. Активность подобных ячеек была зафиксирована во всех федеральных округах России. Угроза терроризма сохраняется, но спецслужбы успешно ей противостоят.