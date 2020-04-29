Спастись от COVID-19: как россияне уходят в лес

В Республике Татарстан 35-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми ушла жить в лес — она испугалась слухов о скором чипировании россиян. Об этом сообщил портал kp.ru.

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По данным СМИ, это случилось в Лениногорске: 5 апреля 2020 года местная жительница взяла детей в возрасте 13 и 15 лет, собрала в сумку хлеб, несколько луковиц и уехала от города на 15 километров в полузаброшенную деревню Алешкино. Оттуда семья прошла еще три километра и остановилась на берегу реки Кислинка, где мать с детьми построили шалаш.

По словам мальчиков, мать заявила им, что надо срочно спасаться. Кто-то ей внушил, что в ближайшем будущем всех россиян будут чипировать.

Когда привезенные продукты закончились, женщина начала кормить детей свежими листьями. Так они прожили две недели, однако 18 апреля старший сын дождался, пока мать уснет, и сбежал — по пути он встретил группу нефтяников, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Как передает kp.ru, грязных и сильно истощенных детей доставили в городскую больницу Лениногорска. Руководство медицинского учреждения подтвердило, что мальчики находятся в стационаре, однако рассказывать об их состоянии подробнее отказались.

35-летнюю женщину задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде.

«Свою вину мать двоих детей признала частично. Внешне она абсолютно нормально выглядит, пока не начинает рассказывать о том, что ее детям грозит какая-то чипизация и их надо срочно спасать.

Насколько известно, нигде в Татарстане на учете в психоневрологическом диспансере она не состоит, но на всякий случай ее обследуют медики», — отметил источник в правоохранительных органах.

В конце марта 2020 года российский путешественник Александр Норко сбежал от коронавируса в лес и насмерть отравился корнями ядовитого растения. Об этом написала его супруга Лариса на своей странице во «ВКонтакте».

По словам женщины, перед смертью муж написал ей, что нашел корни кувшинки и собирается их варить, однако ошибся и приготовил ядовитое растение.

«По мнению специалистов, это был вех обыкновенный, он приятный на вкус и запах, но убивает лошадь. Соком этого растения отравился один древнегреческий философ. Саша называл себя философом добровольной простоты... И случайно повторил эту судьбу», — рассказала Лариса Норко.

Мужчина скончался 6 апреля. За две недели до этого он написал в социальной сети, что уезжает из Санкт-Петербурга на природу с палаткой из-за «нездорового ажиотажа» вокруг пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

В начале апреля супруги из Свердловской области тоже ушли жить в лес вместе с тремя детьми, чтобы спрятаться от коронавируса COVID-19. Как сообщили в пресс-службе МВД, 33-летний житель поселка Буланаш и его 30-летняя жена решили совершить побег в чащу. К 5 апреля пара запаслась продуктами, взяла детей четырех, восьми и 10-лет и, сообщив родственникам, что семья отправилась на прогулку, исчезла. При этом в лес супруги взяли с собой один мобильный телефон — они договорились иногда возвращаться в цивилизацию для похода в магазин.

Уже 6 апреля сестра главы семейства заявила в правоохранительные органы об их исчезновении. На поиски выехали начальник отделения полиции Буланаша, участковый поселка и сотрудники по делам несовершеннолетних. Как отмечает ведомство, правоохранителям быстро удалось разыскать семью благодаря помощи работников лесного хозяйства.

После этого родителей с детьми доставили в отделение полиции, где врачи осмотрели детей — они не пострадали, однако у одного ребенка на коже обнаружили клеща.

На допросе глава семьи признался, что решил уйти на самоизоляцию в чащу, так как испугался коронавирусной инфекции. В итоге взрослых привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

На неопределенное время несовершеннолетних поместили в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района. Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

«Сейчас все ответственные службы подключились к делу: и школа, и комиссия по делам несовершеннолетних. Будем решать, что дальше делать, дети пока в центре реабилитации отдохнут. Оснований лишать родителей прав пока нет, семья благополучная, отец работает», — уточнил глава городского округа Андрей Самочернов местному порталу E1.ru.