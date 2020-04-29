«Спешить не нужно»: в Москве обновили пропускной режим

В Москве продлен до 11 мая пропускной режим для поездок по городу на транспорте. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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«Я подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. Сегодня [29 апреля] — после доработки цифровой платформы mos.ru — мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу», — написал градоначальник на своем сайте.

По его словам, жители столицы могут продлить уже выданные для поездок на работу пропуска в упрощенном режиме. «Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая», — заверил мэр Москвы.

Если гражданину необходимо посещать работу с 5 мая, то он должен самостоятельно продлить свой цифровой пропуск. «Сделать это можно в любой день до 4 мая», — обратил внимание москвичей Собянин.

При этом порядок оформления разовых пропусков (например, для поездки с личными целями) остается прежним. «Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно», — заметил мэр столицы.

На сайте Собянина отмечается, что те, у кого есть служебные удостоверения, на которые уже оформлены пропуска, могут не предоставлять дополнительные сведения или изменять ранее указанные. Исключения составляют случаи, когда эти данные были изменены и их необходимо обновить.

«Изменения коснулись владельцев автомобилей с иностранными номерами. Так, физическому лицу для передвижения по городу нужно будет сообщить фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, адрес регистрации на территории России, контактный номер телефона (принадлежащий оператору связи, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации) и адрес электронной почты», — говорится на портале градоначальника. Эти данные необходимо внести на сайте mos.ru в срок с 1 по 4 мая, если гражданин будет передвигаться на этой машине по городу до 11 мая.

В указе мэра также подчеркивается, что собственники транспортных средств будут привлечены к административной ответственности, если у водителя (кто бы ни находился за рулем автомобиля) не будет оформленного пропуска.

Пропускная система действует с 13 апреля. С 15 апреля наличие специального QR-кода стало обязательным для всех жителей столицы, которые передвигаются по городу на транспорте. Цифровой пропуск выдается в определенных случаях: для поездки на работу и обратно, для посещения медучреждения, а также для осуществления волонтерской деятельности и передвижения по городу в личных целях, предусмотренных правилами поведения в режиме самоизоляции.

С 22 апреля, если житель Москвы ездит на общественном транспорте, ему необходимо привязать пропуск к проездной карте («Тройке», «Стрелке», месячному единому проездному билету или к социальной карте москвича). Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на личном транспорте в столице задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

За последние сутки в России выявлен 5841 новый случай COVID-19 в 82 регионах страны. Почти у половины новых заразившихся нет клинических проявлений заболевания, отметил столичный оперштаб.

Из почти 6 тыс. новых случаев 2220 заразившихся были зафиксированы в Москве. 84,5% новых заболевших в столице младше 65 лет. В эту группу входят 7,5% детей, 39% пациентов в возрасте от 18 до 45 лет и 38% — от 46 до 65 лет. «Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 50 646 заболевших», — сообщил оперштаб.

Общее число россиян, которым диагностирован COVID-19, составляет 99 399 человек. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.