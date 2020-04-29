«Время задуматься»: что будет с семьями после карантина

Во многих российских семьях после самоизоляции кардинально изменятся детско-родительские отношения — независимо от методов и линии воспитания. Об этом «Газете.Ru» заявила клинический психолог Инна Попова.

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«Тут зависит от того, какой образ жизни вели родители — просто сидели дома или их перевели на удаленную работу. Если взять семью с гиперопекой, где мама всегда интересовалась ребенком, контролировала его — напоминала, что надо встать, давала в руки ноутбук или что-то другое, сама смотрела, во сколько начинается учеба, то в таких семьях взрослые срываются на детей, но больше всего на учителей», — отметила специалист.

Она добавила, что по отношению к этой группе психологи рекомендуют успокоиться и думать о том, что они в первую очередь родители, то есть сразу сказать учителям, что будут выполнять задания по возможности.

«Однако родители так не считают, они начинают кричать, что все надо успеть, срываются на педагогов. Учителя в ответ жалуются — все недовольны друг другом», — подчеркнула Попова.

Второй вариант, по словам психолога, — это родители, которых перевели на удаленную работу, — мать в комнате с компьютером, дети в своей комнате. Родители не контролируют их, только периодически заходят и кричат, то есть общаются в приказном тоне, не обращая внимания на их нужды.

«Сейчас в таких семьях скорее всего происходят скандалы — эти родители совсем не могут найти с детьми общий язык, потому что провоцируют агрессию со стороны ребенка», — уточнила эксперт

Третий вариант — это многодетные семьи, где ограниченные технические возможности как для обучения, так и для досуга — к примеру, один компьютер. Попова рассказала, что родители просто говорят, что дети ничего делать не будут, либо кто-то специально уехал на дачу, чтобы связь плохо работала.

Однако, по мнению психолога, такие родители и до режима самоизоляции попустительски относились к детям, не помогали им.

«Когда педагоги высказывали недовольство успехами ребенка, то родители удивленно на это реагировали. «Они говорят: «А я здесь причем? Вы учитель, вы и учите. Это ваша вина, если он не понимает, значит вы плохо объяснили», — сетует специалист.

При этом она подчеркнула, что, когда семьи выйдут после самоизоляции, их мировоззрение и отношения кардинально поменяется. Родители, которые гиперопекали ребенка, прекратят контролировать их, поскольку за этот период времени очень устали, у них нет сил и эмоций.

В семьях, где родители попустительски относились к детям, ситуация станет лучше, ребенок поймет для себя, что он важен родителям, поскольку ему будут уделять внимание.

С ней согласилась и внештатный детский психиатр департамента здравоохранения и федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Анна Порнова.

«Я думаю, что психика в семье никак не изменится, если она была вполне нормальная и без особенностей. Возможно, сейчас в семьях могут быть ссоры и проявление тех скрытых конфликтов, которые копились еще до объявления изоляции. В этих чрезвычайных условиях они и выплеснулись наружу», — отметила она.

По ее мнению, после возникнувших внутрисемейных конфликтов родители должны сделать вывод о том, что и до изоляции были проблемы.

«После карантина самое время задуматься, что не так, посоветоваться с психологом и решить эти вопросы. Сейчас задача семьи — сохранить мир в ущерб каким-то учебным процессам, если это исходит оттуда, но все таки для того, чтобы потом не разрушить отношения окончательно. Особенно если речь идет о подростках», — подчеркнула специалист.

Она посоветовала взрослым структурировать день ребенка, лучше всего визуализировать, то есть написать от руки, обсудить с ним каждый пункт и стараться организовывать его. Более того, Портнова заключила, что лучше всего родителям постараться сохранить то расписание, которое было до карантина. А также организовать совместный досуг: игры или творчество.