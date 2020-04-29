«Вы запрещаетесь»: протодиакона Кураева отстранили от службы

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева и выступления от имени священника Русской православной церкви (РПЦ), сообщается на сайте Московской епархии.

Причиной принятия патриархом такого решения стали оскорбительные высказывания Кураева, которые он позволял себе делать в адрес умершего от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Елоховского кафедрального собора.

«В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере ВИП-сервиса», — говорил тогда Кураев.

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В РПЦ такие действия Кураева сочли не только безнравственными, но и циничными. Это вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян. Причиной послужили и другие жалобы, которые поступили патриарху.

«В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний», — гласит указ.

Настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин, у которого был обнаружен коронавирус, скончался 21 апреля на 49-м году жизни.

«Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин», — говорилось в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле.

Как уточнял источник«Интерфакса» в медицинских кругах, священнослужитель впал в кому в ночь на 21 апреля. «Утром его не стало», — добавил собеседник агентства.

Позже стало известно, что он выступал против закрытия храмов во время пандемии. На это обратил внимание Telegram-канал «Московские новости».

По информации ресурса, священник выступал 24 марта на площадке портала pravda.ru и рассуждал об ограничительных мерах против коронавируса.

«Мы упраздняем вообще действие божье, если мы говорим «Давайте закроем церкви». Получается, господь не действует в церкви? Действие благодати божьей чем-то ограничено? Потому что мы не доверяем богу, давайте мы лучше закроем храмы. Для чего? Потому что мы не доверяем богу?», — задавался вопросом Агейкин.

В то же время он обратил внимание, что предупреждал прихожан о вероятности заражения вирусом в храме. «И эта опасность привела нас сюда, к богу. Чтобы совместной молитвой, с покаянным чувством обратиться к богу за его помощью», — сказал священнослужитель.

Что касается Кураева, то в интервью газете «Московский комсомолец» он говорил об отношении к коронавирусу и мерам по ограничению инфекции в РПЦ.

«Нужно было сразу закрываться, включать голову, осознавать ответственность за жизнь не только свою, но и паломников. Верующие, которые к вам едут, могут искренне заблуждаться, будто опасность именно тут им не угрожает. Этот самообман полностью разоружает их перед болезнью», — подчеркнул он.

В свое время Кураев был одним из наиболее активных деятелей РПЦ, ратовавших за избрание митрополита Кирилла на Московский патриарший престол. После избрания предстоятель повысил его с ранга диакона до протодиакона.

В последние годы Кураев стал одним из главных оппонентов многих ведущих представителей духовенства РПЦ. По этой причине в 2014 году его уволили из Московской духовной академии, где он долгое время преподавал.

«Ученый совет констатировал, что протодиакон Андрей Кураев регулярно выступает в средствах массовой информации и в блогосфере с эпатажными публикациями и что его деятельность в этих областях остается в ряде случаев скандальной и провокационной», — отметили в пресс-службе МДА.

В сообщении академии отметили, что такое решение было принято, потому что со стороны протодиакона Кураева не было положительной реакции на постановление ученого совета от 12 марта 2012 года, в котором ему напоминалось, что «звание профессора Московской духовной академии налагает высокую ответственность за форму и содержание публичных высказываний, поскольку по ним судят и об учебном заведении, и о всей Церкви».

В своем блоге Кураев сообщал, что на совете его обвиняли в том, что он подписывал свои заметки как «профессор Академии». Помимо этого ученый совет припомнил ему, что тот поддерживал группу Pussy Riot.