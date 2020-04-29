«Ждать нельзя»: как страдают лечащиеся за рубежом россияне

Пандемия прервала лечение тяжелобольных

Закрытие воздушных границ из-за пандемии коронавируса COVID-19 может обернуться негативными последствиями для тяжелобольных россиян, которые рассчитывали на лечение за рубежом, сообщили «Газете.Ru» в компаниях, предоставляющих услуги медицинского туризма.

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«У нас очень много пациентов, которые перед пандемией коронавируса должны были вылететь на операции за рубежом. Конечно, на сегодня они все еще не могут получить медпомощь. Больные, которые проходят длительное лечение — например, онкологическое, — прервали его, хотя должны регулярно выезжать на диагностику или химиотерапию. На сегодня у нас около 60 пациентов, которые ждут операции по замене суставов, на опухоль, а также нейрохирургические операции», — сообщила «Газете.Ru» президент группы компаний по медтуризму «Атлас Здоровья» Анна Василец.

Организации пытаются помочь и зараженным коронавирусной инфекцией, которые желают лечиться за рубежом. «Российские пациенты не могут выехать. В режиме ожидания у нас сейчас 15-20 человек. Мы обработали их запросы — как только откроются границы, они готовы лететь.

Некоторые пациенты с COVID-19 тоже хотят лечиться за границей — мы это организовываем, нашли сейчас самолет гуманитарной авиации. То есть это возможно сделать, но нюансов очень много — находимся в процессе»,

— рассказала «Газете.Ru» гендиректор агентства медтуризма «МедикаТур» Татьяна Соколова.

Что делать тем, кому нужна помощь прямо сейчас

Тяжелобольных пациентов, для которых ожидать окончания распространения коронавируса — не вариант, организации пытаются убедить, что отечественная медицина поможет не меньше, чем зарубежная.

«Мы пытаемся пристроить таких пациентов на лечение в России, но, к сожалению, многие наши клиники перепрофилировались на борьбу с коронавирусом, поэтому они не принимают без инфекции. Даже крупные федеральные центры не берутся за пациентов с кардиологическими заболеваниями, например. Сейчас таких клиник единицы, куда мы можем пристроить наших пациентов», — пояснила глава «МедикаТур».

Тем не менее некоторых клиентов невозможно убедить в равноценности медпомощи за рубежом и в России, в связи с чем они продолжают ожидать вылета, рассказала президент «Атласа Здоровья» Василец. «Некоторые обожглись о российскую медицину и все-таки верят в то, что поедут за лечением за границу. Мы же убеждаем, что, например,

в случае онкологических заболеваний ждать нельзя. Необходимо прибегать к возможностям российской медицины. У онкобольного каждый день как последний, потому что опухоли бывают очень агрессивными. Нам приходится настаивать на лечении в России», — отметила предприниматель.

Она добавила, что из-за закрытия границ несколько российских пациентов сами застряли за рубежом — в частности, это граждане, страдающие от онкозаболеваний. «Лечение они прошли, но мы ждем, когда они смогут выехать. Когда что-то начнет меняться, обязательно вернем их домой — сейчас эти пациенты находятся в Израиле и Италии», — уточнила Василец.

Нерадужные прогнозы для медицинского туризма

Компании по медтуризму не рассчитывают на то, что они вскоре смогут отправить больных на лечение за рубеж. «На сегодня и курс валюты, и пандемия поставили весь бизнес на колени. В любом случае понадобится время, чтобы мы психологически вернулись в ту точку, которая была, например, в начале марта.

После открытия границ не все полетят — онкобольные, например, переживают за свою иммунную систему, не знают, как поведет себя здоровье при встрече с коронавирусом. Возможно, будет еще вторая волна. Я все-таки думаю, что мы оживем не раньше следующего года: это будет в апреле-мае 2021 года, если смотреть на все объективно»,

— заключила президент «Атласа Здоровья».

При этом в агентстве «МедикаТур» рассчитывают на наплыв клиентов после того, как ситуация с коронавирусом в мире разрешится. «Мы ожидаем, надеемся, что будет взрыв — очень много пациентов. Сейчас трудно что-то предсказать в условиях пандемии. Надеемся на лучшее», — подчеркнула глава организации Татьяна Соколова.

«Израиль был последней надеждой»

Столкнулось с проблемами из-за пандемии COVID-19 и одно из самых популярных направлений медицинского туризма — Израиль.

«Согласно данным, которые мы собирали в Минтуризма, в торгово-промышленной палате, собирали по больницам — порядка 25 тыс. человек в год приезжают в Израиль на лечение из бывшего Союза, причем восемнадцать тысяч из России, с диагнозами, в основном, очень сложными. То есть речь идет о жизни и смерти. Я думаю, что для 70-80% из них Израиль был последней надеждой», — сообщил глава ассоциации израильского медтуризма Марк Каценельсон РИА «Новости».

Он добавил, что чаще всего в Израиль летят пациенты, которые не могут решить свою проблему на родине — большую часть из них составляют онкобольные с раком почек, молочной и предстательной желез, а также опухолью головного мозга.

Многие оказываются в израильских клиниках, чтобы вылечить серьезные кардиологические осложнения. Среди медицинских туристов много детей, страдающих от рака, эпилепсии и психиатрических проблем, отметил Каценельсон.

«Многим мы не смогли помочь, и люди закончат жизнь раньше, чем это могло бы произойти благодаря израильской медицине. Это большой процент. Я не знаю точно, сколько, но если в год приезжает порядка 25 тыс., то в месяц приезжали ориентировочно 2 тыс. человек. 70-80% из них тяжелые больные, с тяжелыми случаями. Если лечение онкологии оттягивается на месяцы, то это уже существенно», — подчеркнул он.

Те же проблемы — в Южной Корее, куда граждане РФ также до пандемии часто летали за помощью. Марина Полякова, директор клиники «Минга», организующей лечение российских туристов в Южной Корее, отметила, что март и апрель в ее учреждении раньше считались самыми загруженными месяцами в году — сейчас же все изменилось.

«Занимаемся только теми делами, которые не связаны с приемом пациентов, потому что пациенты, которые с началом пандемии захотели вернуться домой, уже вылетели к тому моменту, когда «Аэрофлот» объявил о приостановке международного авиасообщения с 27 марта. Последние наши клиенты вылетели примерно 14 марта. А вот из России на лечение прилететь уже никто не может», — рассказала предприниматель изданию Primperess.

Затронула пандемия и медицинский туризм в Мексике — эта страна, по словам министра туризма Мигуля Торруко Маркеса, является второй по популярности в мире в области медицинского туризма и первой — среди стран Латинской Америки. Однако после закрытия воздушных границ пациенты стали массово отменять свои поездки в Мексику.

«Судя по десяткам разговоров с заинтересованными сторонами в сфере медицинского туризма в Мексике, можно с уверенностью сказать, что в марте было отменено более 90% заказов»,

— заявил газете Newsweek Йозеф Вудман — гендиректор компании Patients Beyond Borders (PBB), координирующей медицинский туризм в США.

Он добавил, что сейчас единственным решением для организаций, предоставляющих услуги медицинского туризма, является перепрофилирование на лечение пациентов в пределах государства.