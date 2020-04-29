Чиновники с бензином: кто стоит за пожарами в Приангарье

Руководитель аппарата Усть-Кутской районной администрации Иркутской области Марина Косыгина сообщила, что несколько сотрудников пропали после выезда на обследование горящих участков леса. Слова чиновницы передает ТАСС.

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Пропажу районных чиновников в аппарате связывают с сотрудниками мэрии города Усть-Кут. В сети ранее было опубликовано видео, на котором группу районных чиновников задерживают, а похожий на усть-кутского мэра Александра Душина человек обвиняет схваченных в намеренном поджоге леса.

«О местонахождении своих сотрудников, которые указаны на видео, мы до сих пор ничего не знаем. Мы не знаем, в каком они состоянии, живы ли они и здоровы. Сейчас туда выехали сотрудники полиции и прокуратуры», – заявила Косыгина.

«Байкал 24» сообщает, что в окрестностях Усть-Кута были схвачены поджигатели леса. Мэр города заявил, что чиновников местной районной администрации задержали в аэролодке с тремя канистрами бензина.

Сами задержанные заявили, что занимались съемкой с квадрокоптера термоточек – мест возгорания, сведения о которых поступили в район. Возглавлял группу первый вице-мэр Усть-Кутского района Михаил Барс. По данным портала «Новости Усть-Кута», местные жители его избили. С ним были схвачены начальник сельхозотдела администрации Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, а также специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергей Ульянов.

Агентство отмечает, что, по информации городской администрации, мэр города Александр Душин находится в отпуске. Его комментарий ТАСС получить не удалось. Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина заявила IrkutskMedia.ru, что версия с поджогом — абсурд, а канистры были нужны чиновникам из-за долгой дороги, как топливо для лодки.

В Следственном управлении СК РФ по Иркутской области заявили, что 28 апреля полиция получила сообщение о возгорании сухой травы возле лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района.

«Возгорание <...> было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования», – говорится в заявлении СК.

Напомним, что, по данным властей Иркутской области, в регионе три крупных лесных пожара, один – в Усть-Кутском районе. Общая площадь возгораний – 875 гектаров.

Семь пожаров были локализованы, общая площадь этих очагов – 5,4 тыс. гектаров, из них 2,2 тыс. гектаров – лес.

27 апреля Общественное телевидение России сообщило, что площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на четверть и достигла почти 25 тыс. га.

Почти половина возгораний зафиксировано в Забайкальском крае. Огонь распространяется по территории Красноярского края, Бурятии, Томской, Кемеровской и Амурской областей. Горят Хабаровский край, Тува и Хакасия.

При этом первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко считает, что лесные пожары могут поспособствовать распространению коронавируса в некоторых регионах.

«Известно, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, качество воздуха, напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность COVID-19»,

— цитирует слова Юрченко ТАСС. Как подчеркнул ученый, распространению инфекции будет способствовать большое количество частиц пыли в воздухе. Она является естественным переносчиком коронавируса на дальние расстояния, а учитывая, что частицы вируса сохраняют активность до пяти суток, вероятность заражения становится еще выше.

Как сообщал «Российской газете» ведущий научный сотрудник государственного заповедника «Даурский» в Забайкалье Вадим Кирилюк, каждый раз пожар может появиться в неожиданном месте — в лесу отследить его передвижение очень тяжело.

«Ты стоишь в полной неизвестности, не видишь пожара и не знаешь в каком месте он выйдет. Сначала заволакивает все дымом, накрывает мгла. Закрывает солнце, видимость уменьшается до нескольких десятков метров. Ветер хлещет по лицу песком и пеплом, становится трудно дышать. Ждешь часами, а огня все нет. Потом видишь вскакивающие языки пламени, выходишь из машины встречать, но они исчезают. Опять мелькнут в другом месте и пропадут. Кожей чувствуешь жар, но тушить нечего — ничего не видно. Потом оказывается, что огонь уже далеко за твоей спиной», — пояснял он.