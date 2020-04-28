Регионы России: куда пик COVID-19 придет быстрее

Карантин в России сохраняется

— По состоянию на 29 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составило 3 138 886 человек, умерли 218 010, выздоровели — 956 057 пациентов.

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— Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на утро 28 апреля превысило 93,5 тыс., за сутки оно выросло на рекордные 6411 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 867 человек

— Президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Он также поручил разработать план постепенной отмены ограничений и режима самоизоляции с 12 мая.

Какая группа крови в зоне риска?

— Согласно китайским исследованиям, люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения COVID-19. Об этом в рамках сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-детский хирург, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

— Пятая часть всех медицинских работников уже имеют иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такие выводы были сделаны после начала исследований иммунитета у медицинских работников в Москве — число обследованных составило более 3,2 тыс. человек.

— Модель, построенная с помощью искусственного интеллекта, предсказала сроки пика пандемии COVID-19 в России: по всей стране он наступит в первую декаду мая, а в Москве — несколькими днями ранее, сообщили РИА «Новости» в Сбербанке, где ученые и занимались разработкой модели.



— Минздрав Рф расширил список препаратов, возможных к назначению для лечения COVID-19 у взрослых. В список добавились дексаметазон, препарат против артрита тоцилизумаб, барицитиниб и сарилумаб, антивоспалительное средство метилпреднизолон.

— Также в ведомстве предупредили, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости. Изменение обоняния у больного на ранней стадии заболевания может говорить о поражении ЦНС или об отеке слизистой оболочки носоглотки.

«Исторический уровень безработицы»

— Эксперты ООН спрогнозировали «исторический» уровень безработицы и бедности в мире после кризиса, который вызвала пандемия. Уже во втором квартале 2020 года без работы могут остаться 195 млн человек.

— Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. При этом отели откажутся от «шведского» стола.

— Претендовать на премию «Оскар» теперь смогут фильмы, которые не шли в кинотеатрах, но вышли в прокат онлайн. Новое правило, введенное из-за всеобщего карантина, прекратит действовать после того, как кинотеатры откроются снова.

— 37% финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей ожидают снижения доходов из-за коронавируса, 40% — падения операционной прибыли. Об этом свидетельствует опрос, проведенный международной компанией Deloitte. Отмечается, что такой же уровень пессимизма у бизнеса был во время кризиса 2015 года.