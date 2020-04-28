Взгляните на губы: врачи назвали новые симптомы COVID-19

COVID-19 лишает обоняния и вкуса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний определил шесть новых симптомов коронавируса, которые могут свидетельствовать о заболевании, сообщается на сайте организации.

Изначально в качестве основных симптомов указывались высокая температура, кашель и одышка. Однако впоследствии перечень был обновлен: добавилась дрожь, озноб, боли в мышцах, голове и горле, а также чувство усталости и потеря обоняния или вкуса.

По данным медиков, в Иране вкусы и запахи внезапно перестали чувствовать 76% пациентов с коронавирусом. Президент британского Ринологического общества Клэр Хопкинс также ранее сообщала, что большинство зараженных COVID-19 в Южной Корее, Китае и Италии сталкивались с утратой или снижением обоняния.

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«В Германии у двух из трех пациентов с подтвержденным коронавирусом была зафиксирована аносмия (потеря обоняния). В Южной Корее, где тестирование было более широко распространено, 30% пациентов имели аносмию в качестве единственного симптома», — цитирует ее слова издание USA Today.

Специалисты также описали четыре состояния, при которых продолжать заниматься самолечением становится уже опасно. Так, срочно вызывать врача необходимо, если пациенту становится трудно дышать, боли в груди не прекращаются, а сознание путается. Кроме того, поводом обратиться в скорую помощь должны послужить посиневшие губы и лицо.

Дети мучаются от боли в животе и сердце

Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании предупредили врачей о новом симптоме COVID-19, который распространился среди детей. По их словам, у юных пациентов наблюдаются боли в животе и проблемы с сердцем, которые могут быть взаимосвязаны с коронавирусом.

«В последние три недели наблюдается явный рост числа случаев мультисистемного воспалительного состояния среди детей всех возрастов, которым требуется интенсивная терапия в Лондоне, а также в других регионах Великобритании. Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей», — сообщили в NHS.

По словам медиков, у некоторых пациентов тест на коронавирус оказывается положительным, однако есть и те, у кого он выдает отрицательный результат. При этом есть признаки того, что последние уже успели переболеть и выработали антитела к вирусу.

«Растет беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с SARS-CoV-2, или что эти случаи могут быть связаны с другим, еще не идентифицированным инфекционным патогеном», — предупреждают специалисты.

COVID-19 провоцирует апатию и сонливость у пожилых

Часть пожилых пациентов с коронавирусом переносят заболевание нетипично. По словам доктора Камила Вогана, слова которого цитирует CNN Health, многие зараженные старше 65 лет сталкиваются с внезапным проявлением апатии, головокружением, отказом от пищи и общения, а также склонностью ко сну.

Такое проявление болезни может быть связано с тем, что с возрастом «иммунный ответ притупляется», считает профессор гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды доктор Джозеф Оусландер.

«Кроме того, основные хронические заболевания могут маскировать или мешать проявлению характерных признаков инфекции. Некоторые пожилые люди из-за возрастных изменений или предыдущих неврологических заболеваний могут не иметь рефлексов. Например, кашля. Также это может быть связано с когнитивными нарушениями, мешающими пациентам сообщить о своем недомогании», — отметил он.

«Коронавирусные пальцы»

Американские эксперты также выявили новый симптом инфекции, который назвали «коронавирусные пальцы», сообщает USA Today. По данным специалистов, у некоторых заразившихся коронавирусом поражаются пальцы ног: они становятся синего или пурпурного цвета. Как пояснил инфекционист из Университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах, при этих пятнах пациент также ощущает жжение и боль при касании.

При этом такое проявление вируса может возникнуть как у тяжелых больных, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни — в том числе у детей.

Как пояснил Лаутенбах, посинение пальцев может быть связано с локальной воспалительной реакцией на инфекцию либо с закупоркой сосудов. «Однако достоверного ответа на этот вопрос не знает сейчас никто», — подчеркнул он.

Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс в свою очередь уверена, что эти симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией. «После того, как инфекция попадает в организм, она может спровоцировать целый каскад воспалений. Иногда это может быть слишком опасно, так как организм уничтожает сам себя», — заключила она.

Пациентов с коронавирусом выдают глаза

Еще одним нетипичным симптомом коронавируса может стать конъюнктивит, ранее сообщали врачи из Американской академии офтальмологии.

Они опирались на данные из Китая, согласно которым у одного из 30 пациентов, заразившихся COVID-19, диагностировали конъюнктивит. Кроме того, другое исследование, на которое ссылаются американские медики, подтвердило, что из 1099 протестированных пациентов с коронавирусом в Китае у 19 также выявили конъюнктивит. Данные были собраны из 30 больниц по всей стране.

Авторы статьи отметили, что заболевания глаз могут возникать не только из-за COVID-19, однако офтальмологи могут стать первыми, кто в этом случае способен заподозрить у человека коронавирус.