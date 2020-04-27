Больше чем в Китае: Россия вышла в топ по COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 198 новых случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 579 человек», — уточняется в сообщении.

Согласно последним данным, 207 пациентов зафиксировано в Нижегородской области, 167 — в Республике Дагестан. Еще 161 пациент с коронавирусом был обнаружен в Санкт-Петербурге и еще 43 в Ленинградской области. В Рязанской области и Камчатском крае зафиксировали по 85 заболевших, в Республике Татарстан — 70, в Курской и Тульской областях — по 69, в Ростовской — 65. Еще 61 человек заразился в Тамбовской области, 59 — в Свердловской, 58 — в Челябинской, 57 — в Краснодарском крае, 56 — в Калужской. Республика Северная Осетия отчиталась о 53 заразившихся, Орловская область – о 44. Брянская и Владимирская области, а также Республика Башкортостан — о 43.

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По 42 человека заразились в Чувашской и Мордовской Республиках, а также в Новосибирской области, 38 — в Республике Ингушетия, по 35 — в Смоленской и Самарской областях, 34 — в Тверской области. Новгородская область, Ставропольский и Хабаровский край диагностировали вирус у 33 человек каждая, Республика Марий Эл — у 31, Волгоградская область — у 30, Кабардино-Балкарская Республика — у 29. Проявились симптомы также у жителей Калининградской и Мурманской областей — там болеют по 28 человек; в Белгородской области, Ямало-Ненецком АО и Алтайском крае по 27, в Кировской области — 26. Еще 25 инфицированных нашли в Ярославской области, по 24 — в Липецкой и Ульяновской областях и Приморском крае, по 23 — Ханты-Мансийском АО и Республике Бурятия.

Сводка оперштаба также сообщает о 22 заразившихся в Пензенской и Саратовской областях, о 21 — в Астраханской области, о 20 — в Воронежской области, Чеченской Республике и Пермском крае, о 19 — в Карачаево-Черкесской республике и Красноярском крае. В Еврейской АО заболели 15 человек, в Псковской и Оренбургской областях — 14, в Тюменской области — 13, в Республиках Карелия, Коми, Калмыкия и Алтай — 12. В Костромской и Вологодской областях по 10 новых случаев заражения; в Ненецком АО, Омской и Томской областях — по девять; в Ивановской и Архангельской областях, Республиках Адыгея и Хакасия — по восемь; в Якутии – семь.

Шесть инфицированных COVID-19 лечатся в Забайкальском крае, пять – в Удмуртской Республике, по четыре – в Кемеровской и Амурской областях, по три в Республике Тыва, Магаданской области и Севастополе, по два — в Курганской области, Чукотском АО и в Крыму, один – в Сахалинской области.

Наибольшее число подтвержденных диагнозов приходится на столичный регион — 2 871 случай коронавируса за сутки, плюс еще 638 человек заразились в Подмосковье.

Среди новых заболевших в столице 41% составляют люди от 18 до 45 лет, 5,5% — дети. Инфицированных в возрасте 46-65 лет — 39,5%, от 66 до 79 — 9%. Еще 5% приходится на тех, кто старше 80 лет. Общее количество граждан, которые не смогли уберечься от вируса, в столице составляет 45 351 человек за все время пандемии.

Как уточнили в штабе, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в России замедлился до 7,6%, а по Москве — до 6,7%.

Число инфицированных COVID-19 в стране достигло 87 147, заразившиеся люди есть в 85 регионах РФ. Таким образом, наша страна обогнала Китай по числу случаев заражения коронавирусом нового типа — там на данный момент зафиксированы 84,5 тыс. инфицированных — и вышла на девятое место в топе заболеваемости.

При этом 7 346 заболевших россиян смогли справиться с инфекцией, 794 пациента скончались.

По данным Роспотребнадзора, за весь период распространения коронавируса ведомство уже успело проверить 5 208 224 граждан с подозрением на инфекцию. При этом еще более полумиллиона были помещены под медицинское наблюдение.

«Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 669 279 человек, по состоянию на 26.04.2020 под контролем остаются 183 577 человек», сообщило ведомство.