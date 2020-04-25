Бьет по всем: три особенности кризиса из-за пандемии

Впервые со времен Второй мировой войны мир переживает настолько сильный кризис, полагает помощник президента России Максим Орешкин.

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По его мнению, у этого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, есть три ключевые особенности. «Первое — это синхронность. Он, на самом деле, влияет практически на все страны мира. Второе — это быстрота, мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени», — отметил Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».

В качестве третьей особенности он назвал «глубину» кризиса. «Падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 годов, по сути, это кризис таких объемов впервые со Времен второй мировой войны», — добавил помощник российского лидера.

Накануне глава России Владимир Путин отметил, что в настоящее время из-за коронавируса ситуация даже сложнее, чем в 2008-2009 годах, так как распространение заболевания оказывает сильное влияние на деловую активность в России.

«Мы с вами [главой КАМАЗ Сергеем Когогиным], действительно, еще в 2008-2009 годах занимались выходом из кризиса, я помню прекрасно все наши дискуссии, помню те меры, которые мы тогда отработали. По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, он, если честно, мало чем отличается от того периода.

Хотя сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах», — отметил Путин во время встречи с представителями автомобильной промышленности страны.

В конце марта глава государства ввел нерабочие дни для профилактики распространения коронавируса. Позднее, 2 апреля, он продлил эту меру до 30 апреля. Вслед за этим был продлен и режим самоизоляции, введенный во многих регионах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что этот режим сохраняется до 1 мая.

Это означает, что граждане вне зависимости от возраста должны оставаться дома и не выходить на улицу без особой надобности. Среди разрешенных мест посещения — продуктовый магазин, зоомагазин, аптека, салоны связи и оптики, банки.

С 13 апреля в столице были введены пропуска — QR-коды, необходимые для передвижения по городу на транспорте. Причем поездки могут совершаться только по нескольким причинам: на работу, в медучреждение и по личным делам в места, которые разрешены указом мэра (дача, вокзал и др.).

При этом на время майских праздников власти не видят причин для смягчения режима самоизоляции в Москве. Ранее министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков отметил в комментарии «Интерфаксу», что на улицах много молодежи, «мам с детьми, детей», которые «без присмотра родителей гуляют на детских площадках».

«По статистике, до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодежь», — отметил столичный чиновник.

В то же время он рассказал о нарушениях режима самоизоляции и со стороны организаций. По его словам, уже выписано более тысячи протоколов на общую сумму 77,6 млн руб.

Что касается общероссийских мер, то, как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава государства будет решать вопрос с нерабочими днями и режимом самоизоляции в течение ближайшей недели.

При этом ранее Минздрав выступил за продление всеобщей самоизоляции до конца майских праздников. По словам главного внештатного эпидемиолога ведомства Николая Брико, что это помогло бы не допустить резкого скачка заболеваемости коронавирусом в стране. Пока в стране сохраняется контроль над распространением заболевания, отметил он.

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на почти 6 тыс. человек, составив таким образом 74 588 случаев коронавируса.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в 83 регионах. Три региона уже на протяжении долгого времени остаются лидерами по количеству заболевших: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В столице страны зафиксировано больше всего случаев заражения — 39 509.