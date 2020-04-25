66 жертв за сутки: новые данные по коронавирусу

За минувшие сутки по всей стране полностью выздоровели от коронавируса 682 человека.

В Москве выявили 2612 случаев коронавируса за указанный период, при этом более 85% новых заболевших моложе 65 лет. Среди умерших: 42% — от 18 до 45 лет, 37,5% — от 46 до 65 лет, 9% — от 66 до 79 лет, 4,5% — старше 80 лет, 7% — дети.

Реклама

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — говорится в комментарии штаба.

Впрочем, количество случаев выздоровления тоже увеличивается.

«Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело еще 312 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047» — сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах с момента начала наблюдений за динамикой пандемии. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Всего в мире 2 850 689 зараженных, 197 865 умерших и 813 796 вылечившихся от коронавиурса. США далеко впереди в этом трагическом рейтинге — 925 758 заболевших и 52 217 умерших.

Резкие скачки в динамике заболеваемости жителей России коронавирусом COVID-19 говорят о скором выходе на плато и последующем снижении эпидемии, считает глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Эксперт выразил мнение, что ситуация в стране с инфекцией стабилизируется к концу мая, и заметил, что количество госпитализированных перестало расти «лавинообразно», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — добавил медик.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. По ее словам, эпидемиологические процессы становятся менее активными, когда 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации.

Попова добавила, что Роспотребнадзор начинает проводить популяционные исследования, которые возьмут старт в Москве. Она также подчеркнула, что с помощью тестов на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

Россия входит в первую десятку стран по числу заболевших. При этом в некоторых странах Европы эпидемиологическая ситуация намного хуже. Бывший председатель Европейского совета, глава Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск не исключает возможного распада Евросоюза из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. В интервью Der Spiegel он призвал к «блицкригу» в экономике ЕС для снижения последствий эпидемии.

«Мы еще никогда не сталкивались с таким вызовом, как сейчас, с пандемией. Если мы посмотрим на Южную Европу, речь идет о катастрофе. Здесь все зависит от быстрой помощи, а также от сочувствия и солидарности. Люди в такой ситуации не хотят обычного развития. Они хотят видеть, что что-то движется. Этого не было в первые дни кризиса», — отметил Туск.

Евросоюз понес значительные репутационные потери в Италии, Испании и Португалии, продолжил экс-глава Евросовета. Эти страны, по его словам, необходимо спасти — у Брюсселя нет времени медлить и бояться нестандартных мер.

«Тот, у кого больше, должен и отдавать больше. Это принцип настоящей солидарности. Германия финансово сильна и может защитить свою промышленность и свои компании. У других стран ЕС такой возможности нет», — указал Туск.

ФРГ сможет еще больше увеличить свое преимущество на фоне кризиса, что многие в Европе называют несправедливым, считает политик, а если кто-то захочет воспользоваться ситуацией для повышения власти над своими гражданами или роста своей экономики — «Евросоюзу настанет конец».