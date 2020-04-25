«Народ испугался»: почему скачет заболеваемость COVID-19

Резкие скачки в динамике заболеваемости жителей России коронавирусом COVID-19 говорят о скором выходе на плато и последующем снижении эпидемии, считает глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

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Эксперт выразил мнение, что ситуация в стране с инфекцией выйдет на плато к концу мая, и заметил, что количество госпитализированных перестало расти «лавинообразно», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVIDом, и люди осознали серьезность ситуации», — добавил медик.

На утро 25 апреля в России зафиксировано 68 622 заражения, выздоровели 5 568 инфицированных, умерли 615 заболевших. Всего в мире 2 837 023 зараженных, скончались 197 358 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. По ее словам, эпидпроцессы становятся менее активными, когда 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации.

Попова добавила, что Роспотребнадзор начинает проводить популяционные исследования, которые возьмут старт в Москве. Она также подчеркнула, что с помощью тестов на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

Также в субботу, 25 апреля, стало известно, что международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследование проводилось в рамках международного консорциума Human Cell Atlas Lung Biological Network, цель которого — изучение всех клеток человека.

Хотя известно, что SARS-CoV-2 использует тот же механизм для проникновения в клетки, как и коронавирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, до сих пор не было известно, какие именно типы клеток в носу человека участвуют в его передаче, отмечают ученые из британского института Wellcome Sanger Institute.

В свою очередь, группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном заявила, что у людей, которые ранее переболели какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, передает NDR.

По словам Дростена, иммунитет был обнаружен у 34% пациентов, у которых никогда не было контакта с новым коронавирусом. При этом наличие приобретенного иммунитета ведет к бессимптомному или как минимум мягкому протеканию заболевания.

Ученый пояснил, что такие выводы были сделаны после изучения Т-лимфоцитов, которые играют важную роль в приобретенном иммунном ответе как уже выздоровевших пациентов с COVID-19, так и людей, которые еще не заразились.

Речь идет о первом в мире исследовании такого рода, утверждает Дростен. Тем не менее он предостерег от поспешных выводов.

Стоит отметить также, что в Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом и ни одного летального исхода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Уточняется, что из 12 новых случаев 11 — ввозные, еще один локальный был зарегистрирован в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

На данный момент в КНР выявлено 1 629 ввозных случаев коронавируса, болеют около 720 человек, 25 находятся в тяжелом состоянии, 909 человек выздоровели. Отмечается, что ни один человек, который въехал зараженным в Китай из-за границы, не умер. Всего в Китае коронавирусом заразились 82 816 человек, 4 632 скончались и 77 346 выздоровели.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.