Люди устали: Голикова допустила смягчение карантина

Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

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Она добавила, что жители страны хотят как можно скорее снова выйти на работу, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что любые ограничительные меры — это стагнация и в экономике, падение темпов экономического роста, ну и просто психологическая усталость людей», — сказала политик.

Она также выразила обеспокоенность тем, что режим ограничения выполняется не во всех регионах страны.

Чуть ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о снижении темпов прироста числа зараженных в области. Об этом он заявил в эфире «России 1». Он также отметил, что число новых случаев заражения в Подмосковье ежедневно сокращается на 1–2%.

Губернатор уточнил, что при этом службы скорой помощи и больницы региона работают на пределе из-за большого числа пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, он заявил, что продление режима самоизоляции на 10 дней позволит стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Подмосковье.

«Если продлится еще изоляция 10 дней, мы увидим значительное облегчение», — заключил Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу.

Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

«У нас приближается 1 Мая, 9 Мая. Это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — сказал глава кабмина.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заверила, что рекомендации будут выпущены и подчеркнула, что нынешний режим и на майские праздники ослаблять нельзя, поскольку тогда будет ликвидирован позитивный эффект от существующих условий самоизоляции.

На следующей неделе ситуация с распространением коронавируса может перейти на стадию плато, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз», — предположила она во время дистанционного заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме под руководством Адальби Шхагошева.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сроках выпуска российской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в интервью RT. Он отметил, что в ведомстве рассчитывают на начало доклинических и клинических испытаний вакцины с июня 2020 года.

Министр добавил, что выпуск российской вакцины запланирован до конца 2020 года или раньше. Мантуров подчеркнул, что в ведомстве будут «стараться всячески, чтобы это было быстрее».

В Минздраве России рассказали, какие группы людей меньше всего подвержены новому типу коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости». Так, подростки и дети составляют 1–5% от всего числа зарегистрированных случаев заражения.

В ведомстве уточнили, что в случае заражения ребенком коронавирусной инфекцией наиболее частыми симптомами у него являются лихорадка, признаки интоксикации, например тошнота или слабость, и непродуктивный кашель. Минздрав также добавил, что срок выздоровления детей составляет 1–2 недели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.