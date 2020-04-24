«В офис возьмут не всех»: кто найдет работу после пандемии

Работа в офисе как привилегия

После окончания пандемии работа в офисе станет привилегированной и доступной не всем. Этого мнения придерживается первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова: она предполагает, что после продолжительного периода самоизоляции люди будут стремиться поскорее вернуться в офисы, однако это получится далеко не у всех.

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«Произойдет определенный ренессанс оффлайна, поскольку человек существо социальное, — сказала Александрова «Газете.Ru». — Но назад в офис возьмут, видимо, не всех. Сформируется своеобразная «элита» работающих в офисе «штатников», занимающихся постановкой задач. Они будут «ядром кометы», а хвост составят загруженные работой удаленщики, которых будут постоянно испытывать на прочность и организованность максимально жесткими дедлайнами. Благо пул кандидатов на замену не справляющимся будет практически неограниченным.

Оффлайн будет все больше иметь коннотацию премиум, онлайн — коннотацию масс-маркет».

Преимущество будет у тех компаний, которые заранее перестроили свои рабочие процессы под «удаленку». Как объяснил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Александр Джабаров, эпидемия коронавируса повернула рынок труда в пользу тех компаний, которые уже имели в своем штате специалистов, приспособленных к работе вне офиса.

«В период карантина весь фокус переместился на взаимодействие с клиентами, партнерами в режиме онлайн. Именно те компании, которые имели в штате достаточно digital-специалистов, мобильных разработчиков, программистов, онлайн-маркетологов, smm-щиков, таргетологов, специалистов по кибербезопасности и так далее, показали наилучшую адаптивность к текущим условиям», — отметил Джабаров.

При этом приспосабливаться к ситуации пришлось и людям, которые постепенно привыкают к тому, что все привычные действия можно выполнять онлайн.

«Именно технологическая составляющая бизнеса и наличие в штате соответствующих специалистов будут и в дальнейшем восприниматься как некая подушка безопасности и ключевой фактор развития бизнеса вне зависимости от внешних потрясений. В совокупности все это лишь усилит востребованность цифровых талантов на рынке труда», — подчеркнул он.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков полагает, что перестроившись на удаленную работу, компании захотят сохранить такую систему и после окончания пандемии — в таком случае им понадобятся специалисты, которые будут способны настроить работу в новом формате и поддерживать ее на технологическом уровне.

«Там, где это возможно, будет внедряться дистанционная работа: в первую очередь, это выгодно для работодателей, так как дистанционное рабочее место стоит дешевле. Да и сотрудникам удобно — они могут самостоятельно распоряжаться и рабочим, и свободным временем, не тратя времени на передвижения до офиса и обратно», — заявил он «Газете.Ru».

Кому специалисты сулят «большой куш»

Актуальными для людей станут специалисты в сфере психологической реабилитации, считают в Департаменте труда Москвы. Именно на их плечи ляжет ответственность приводить в чувство ментально травмированных людей.

«В первую очередь помощь понадобится сильнее всех пострадавшему от пандемии старшему поколению: начиная от непосредственно ухода и заканчивая образовательными, развлекательными и спортивно-оздоровительными программами», — рассказала Александрова «Газете.Ru».

По мнению директора по маркетингу кадрового агентства Kelly Services Жанны Волковой, на лидирующих позициях даже после окончания пандемии останутся медики и специалисты в области естественных наук.

«Человечество пересматривает свое отношение ко всем профессиям, связанным с медициной, повышением качества жизни и обеспечением безопасности. Спрос на таких специалистов вырастет. Будут также востребованы вирусологи, микробиологи. В Европе спрос на таких специалистов стабильно высокий уже несколько лет, теперь этот тренд точно коснется и России», — отметила она.

Волкова также обратила внимание на то, что уже сейчас многие руководители компаний ищут себе не ассистентов, а личных IT-помощников, которые бы помогали им разбираться с новыми технологиями. «В связи с тотальным уходом на удаленку многим потребовалась оперативная поддержка в сфере технологий, чтобы настроить домашние компьютеры на работу, разобраться в системах вебинаров, онлайн-встреч и т.д. Возможно, этот тренд сохранится», — считает собеседница издания.

Однако наибольшего успеха в первые месяцы после окончания пандемии добьются владельцы и сотрудники предприятий малого бизнеса, которые не закроются из-за вынужденного простоя во время периода самоизоляции — в этом убежден старший научный сотрудник Лаборатории исследований актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Если говорить про первые несколько месяцев, то весь малый бизнес, который сейчас закрыт, получит большой куш, если выживет. Произойдет так называемый эффект отложенного спроса. Потому что куда пойдут засидевшиеся дома люди после пандемии в первую очередь? В парикмахерские, рестораны, кафе. Кроме того, лето уже будет в разгаре», — пояснил Ляшок «Газете.Ru».

Коронавирусная пандемия может дать импульс и для появления совершенно новых профессий на рынке труда. Прежде всего, это будут специалисты в областях био-технологий, прикладного роботостроения и виртуальной реальности, считает руководитель пресс-службы HeadHunter Джабаров.

«К ним, в первую очередь, относятся, биоинженеры, биофармакологи, биоинформатики, проектировщики «умной среды», нейропсихологи, программисты, разработчики различного профиля, архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности. Все эти профессии непосредственно связаны с развитием технологий, направленных на улучшение качества жизни, на безопасность физического и ментального здоровья общества, а также создание благоприятной и комфортной среды для работы и жизни» — заявил он.

В Kelly Services, в свою очередь, предсказали появление специалистов, которые смогут в перспективе обеспечивать безопасность обществу при угрозе новых вирусов. «Возможно, появятся профессионалы противовирусной безопасности. Они будут нужны на предприятиях общественного питания, в общественном транспорте», — уточнила директор по маркетингу Волкова.

Каким профессиям не суждено пережить COVID-19

Однако помимо тех, кому специалисты в области рекрутинга сулят золотые горы, будут и те, по кому кризис ударит с особенной силой. Как рассказал «Газете.Ru» основатель онлайн-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров, в ближайшее время в России случится масштабная волна безработицы.

«По нашим прогнозам, до 20 или даже 25 млн людей останутся без работы уже через месяц. Угроза обойдет стороной только тех, у кого квалификация в профессии высокая, — они быстро смогут найти себе работу в любой компании, так как профессионалы нужны везде», — считает Захаров.

По его мнению, любой кризис приводит к тотальной оптимизации штатов компаний как минимум на 10% вне зависимости от того, коснулись их финансовые трудности или нет. Это происходит из-за того, что у руководства появляется хорошая возможность оглянуться назад и сделать выводы об эффективности работы сотрудников. Кроме того, в процессе удаленной работы стало очевидно, что без части людей можно вполне обойтись.

Как объяснил специалист, после выхода из пандемии компании начнут избавляться от сотрудников, занимавших «вспомогательные должности», которые уже давно могли перейти на аутсорсинг. В первую очередь это коснется бухгалтерий и кадровых учетов.

«До кризиса в большинстве компаний эти должности сохранялись, однако сейчас все увидели, что в офис ходить вообще никому не обязательно, поэтому платить нужно за результаты деятельности», — уверен Захаров.

Помимо бухгалтеров и кадровиков свои должности могут потерять и представители многих других профессий — в основном контактных, уверены в Kelly Services. Первыми из магазинов могут исчезнуть продавцы, а с касс — кассиры.

«Кроме того, индустрия массовых развлечений сильно упадет в объеме, и специалисты по массовым мероприятиям еще долго не будут востребованы на рынке. Также снизится спрос на персональных ассистентов и административный персонал — секретари, кофе-леди, так как во время кризиса многие руководители научились обходиться без них», — сообщили в рекрутинговой компании.

Прогнозист Виктор Ляшок, в свою очередь, предсказал самые большие потери специалистам в сфере туристического бизнеса. По его мнению, турагентства начали терять свою актуальность еще до пандемии, однако теперь ситуация только усугубится.

«Больше всех пострадает туристическая сфера, потому что уже сейчас очевидно, что в этом году она потеряет столько, что уже не сможет восстановиться. Туристические агентства и так с годами теряли популярность, так как все те же услуги можно было получить через интернет, а тут им наносят еще более серьезный удар», — отметил эксперт.

По словам руководителя SuperJob, в целом прогнозы по рынку труда очень пессимистичные.

Поэтому тем, кто рискует остаться без работы, нужно заниматься ее поиском уже сейчас. «Нужно исходить из того, что никто за нами с протянутой рукой бегать не будет», — предупредил он.