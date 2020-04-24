Роды в пандемию: Минздрав дал советы беременным

Беременность делает женщину уязвимой к респираторным вирусным инфекциям — в том числе к коронавирусу, сообщили в Минздраве РФ. В связи с этим ведомство выпустило методические рекомендации оказания медпомощи роженицам с COVID-19.

По данным Минздрава, беременные женщины могут быть более подвержены коронавирусной инфекции из-за физиологических изменений в иммунной и сердечно-легочной системе,

поэтому всем будущим мамам в общественных местах настоятельно рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.

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В то же время в ведомстве подчеркнули, что пока что данных, свидетельствующих о более тяжелом течении COVID-19 у беременных по сравнению с остальными людьми, нет.

Согласно заявлению Минздрава, лишь у 10-15% рожениц коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, в то время как у 55-80% женщин фиксируется среднетяжелое течение заболевания, а у 1-30% — бессимптомное.

Вместе с тем в группу риска развития тяжелых форм COVID-19 входят беременные, имеющие следующие сопутствующие патологии: хронические болезни легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертензию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение, а также заболевания печени и почек.

При этом беременные с легкой формой коронавирусной инфекции могут проходить терапию в домашних условиях под контролем терапевта и акушера-гинеколога — в этом случае необходимо позаботиться об обеспечении безопасности всем домочадцам, заявили специалисты Минздрава.

Как объяснил «Газете.Ru» акушер-гинеколог Владимир Сурсяков, при легком течении COVID-19 применяются те же меры, что и при обычной ОРВИ.

«Если это не тяжелая форма, то что простуда, что коронавирус — никакой разницы нет. Госпитализировать надо, если состояние ухудшается.

К тому же понятно, что при условиях стационара, где и так большая концентрация больных COVID-19, вирусная нагрузка автоматически увеличивается, поэтому помещать туда беременную женщину просто неразумно», — отметил врач.

Он подчеркнул, что обезопасить домочадцев, как предлагает Минздрав, вряд ли получится. «Если членам семьи есть куда уехать, то это идеальная ситуация, но это вряд ли возможно в реальности. А когда женщина заболевает, у нее дней 10 уже идет инкубационный период, она уже выделяет вирус и вполне возможно, что все домочадцы уже заражены», — пояснил Сурсяков. Он добавил, что лучшим выходом будет просто оставить всю семью на карантине.

Между тем в Минздраве сообщили, что в случае средних и тяжелых форм заболевания будущим мамам необходимо лечиться в стационаре – таких пациенток размещают в специальных изолированных боксах.

Само лечение беременных с коронавирусом никак не отличается от терапии всех остальных пациентов – врачи прописывают женщинам обычные противовирусные препараты. При необходимости назначаются также жаропонижающие и противодиарейные лекарства, в более тяжелых случаях – антибиотики. Также при COVID-19 в Минздраве рекомендуют следить за балансом жидкости в организме и пить больше воды.

Если же инфекция у пациентки протекает тяжело, а лечение не дает эффекта, то могут возникнуть основания для прерывания беременности на сроке до 12 недель, заметили эксперты ведомства.

Владимир Сурсяков согласен с коллегами.

«Если речь идет о спасении женщины, здесь приоритет не жизнь плода, а именно ее жизнь, неважно на каком сроке она при этом находится. Течение коронавирусной инфекции сильно отягощает состояние будущей мамы, поэтому в таких случаях беременность действительно лучше прервать»,

— заключил медик в разговоре с «Газетой.Ru».

Среди вероятных осложнений у беременных с коронавирусной инфекцией — выкидыши (в 2% случаев), задержки роста (10%) и преждевременные роды (39%), сообщили в Минздраве.

Кроме того, у плода беременных с коронавирусной пневмонией чаще развивается дистресс-синдром (расстройство дыхательной системы, — «Газета.Ru»), что вероятнее всего приведет к кесареву сечению.

Партнерские роды для женщин с COVID-19 запрещены. К тому же роддома должны позаботиться о том, чтобы на родах присутствовало наименьшее количество медперсонала, считают в Минздраве. Там подчеркивают, что роды у беременных с коронавирусом должны приниматься в изолированных боксах. При этом и врачи, и роженицы должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты.

Сразу после родов мать и младенец должны быть временно разделены до получения результатов теста ребенка на COVID-19. Выписывают мать и новорожденного из больницы после того, как у ребенка два теста на COVID-19 показывают отрицательный результат. После выписки послеродовые консультации у врачей могут проводиться дистанционно. Так, некоторые жалобы могут быть оценены по видео или фото, пояснили в министерстве.