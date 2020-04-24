Спасти врачей: как роботы помогают в борьбе с COVID-19

В Москве в клинической больнице района Отрадное установили умную систему, которая отслеживает состояние пациентов и передает данные медикам. Об этом «360» сообщила руководитель проекта по внедрению искусственного интеллекта Анна Мещерякова.

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Система представляет собой четыре камеры, которые следят за одной палатой, в которой могут находиться несколько пациентов. При этом, по словам Мещеряковой, она распознает, когда приходит персонал, надет ли защитный костюм, а также определяет активность заболевшего.

«Ни одно значимое событие в палате не остается незамеченным. Все, что важно, нейросеть все детектирует и заносит в отчет. Если пациент упал, если пациент не двигается, больше двух часов лежит на животе, спине. Нейросеть об этом сообщает», — подчеркнула руководитель проекта.

Точность данных составляет около 95% — это помогает сократить количество контактов между медиками и инфицированными, все разговоры проходят по голосовой связи, а информацию врачи получают в виде отчета.

Мещерякова добавила, что стоимость установки не высокая: одна камера стоит 4 тыс. рублей, а обслуживание — всего 100 рублей в день.

Ранее главный уролог министерства здравоохранения России Дмитрий Пушкарь заявил, что в больницы доставят роботов для бесконтактного забора анализов на COVID-19.

«Новый робот позволяет практически бесконтактно специалисту, который находится за стеклом, в помещении, где воздух разрежен, через специальные отверстия достичь глотки, не используя рук, с помощью удаленного контроллера. Взять непосредственно этот анализ и доставить его в пробирку», — передает его слова РИА «Новости».

По словам Пушкаря, технология основана на платформе российского хирургического робота. Однако она требует клинических испытаний и лицензирования в Роспотребнадзоре.

Тем временем робота-медика начали использовать для лечения пациентов с коронавирусной пневмонией врачи Саудовской Аравии. По данным портала Arab News, машина стоит в медкомплексе им. короля Абдаллы в Джидде. Она проводит анализы и ставит диагнозы пациентам.

В экипировку робота входит стетоскоп, отоскоп и камера наблюдения — она оценивает кожные покровы потенциального инфицированного. Через технику медики могут проводить консультации, считывать важные жизненные показатели, делать рентгеновские снимки и проверять историю болезни.

Тем временем в Таиланде для борьбы с коронавирусом привлекли «роботов-ниндзя». Изначально они были разработаны для мониторинга выздоравливающих пациентов с инсультом. Однако теперь их перепрофилировали для больных коронавирусом и защиты медиков — они могут измерять температуру и давление у пациентов, пишет издание Business Insider.

При этом, по данным СМИ, на роботов дополнительно поставили колеса, чтобы те могли легко передвигаться по госпиталю. У них также есть экран, позволяющий врачам общаться в режиме онлайн с больными пациентами.

В медучреждениях США стали использовать четвероногого робота Spot для помощи медикам в лечении пациентов с коронавирусом. Как передавало издание The Boston Globe, робопес применяется сотрудниками одной из бостонских больниц для дистанционной сортировки пациентов с подозрением на COVID-19.

Более того, разработчики из Boston Dynamics представили версию Spot, предназначенную для предоставления услуг телемедицины. В его конструкции предусмотрено специальное крепление, позволяющее разместить планшет, чтобы проводить видеоконференции между медработниками и их пациентами.

«Сегодня началась вторая неделя присутствия Spot в одной из больниц Бостона, где робот играет роль мобильной платформы для оказания услуг телемедицины, позволяющей работникам здравоохранения дистанционно взаимодействовать с пациентами. Мы прислушиваемся к отзывам медиков и воодушевлены их сообщениями о том, что использование робота помогло персоналу сократить время контакта с потенциально заразными пациентами», — заявили в компании.

Там подчеркнули, что инженеры разрабатывают возможность интегрирования в машину функции контроля за жизнедеятельностью пациентов, измерения температуры и фиксации частоты пульса и дыхания. Более того, Spot можно будет использовать для дезинфекции больничных помещений с помощью ультрафиолетовых лучей.