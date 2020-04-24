«Никаких жалоб»: пневмонию при COVID-19 можно не заметить

Врачи все чаще замечают бессимптомные формы пневмонии у больных коронавирусом, сообщил главный пульмонолог России Сергей Авдеев. Некоторые люди могут даже не почувствовать, что в их легких происходят серьезные изменения.

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«Есть пациенты с COVID-19, у которых нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии», — заявил врач «Российской газете».

Он подчеркнул, что новые атипичные виды воспаления легких действительно отличаются от внебольничной пневмонии, которая была известна медицине ранее.

Как пояснил Авдеев «Газете.Ru», у некоторых пациентов нет выраженных симптомов, так как изменения в их организме не очень масштабные. «Так бывает, когда проблема не глобальная, а пневмония занимает еще не очень большую площадь», — сказал медик.

Слова коллеги подтвердил и пульмонолог Рустем Насретдинов.

«Если пневмония не приводит к симптомам, это означает, что происходит только поражение тканей легкого, а не их конечных отделов — альвеол»,

— объяснил врач «Газете.Ru».

По его словам, именно из-за бессимптомного течения коронавирусной пневмонии официальная статистика зараженных в России может значительно отличаться от реального количества больных COVID-19. «Если бы мы брали биоматериал для тестов на коронавирус с помощью методики бронхиального лаважа (медицинская процедура введения нейтрального раствора в бронхи и легкие и изучение состояния дыхательных путей, — «Газета.Ru») – было бы выявлено раза в три больше заболевших», — отметил Несретдинов.

Также одной из причин бессимптомного течения воспаления легких при COVID-19 может быть непопадание инфекции в кровь, считает вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев.

«Чаще всего человек замечает изменения, когда у него появляется лихорадка и симптомы интоксикации – боль в мышцах, температура. А в данном же случае изменения в легких идут, но вирус не попадает в кровь, и каскад ферментов не запускается, поэтому человек ничего не чувствует. И бронхита, собственно говоря, тоже нет, а значит и нет и кашля», — объяснил медик «Газете.Ru».

При этом он подчеркнул, что вероятность того, что новые виды пневмонии приведут к серьезным последствиям, мала. «Скорее всего, человек с бессимптомной формой воспаления легких просто переболеет и выздоровеет. Но в таких масштабах мы впервые столкнулись с этим феноменом, поэтому, возможно, нам еще предстоит узнать что-то новое», — пояснил Ларичев.

С ним согласен и Сергей Авдеев – по его словам, от перехода атипичной пневмонии в более серьезные формы никто не застрахован, однако чаще всего люди все же способны перебороть недуг самостоятельно.

«Достаточно вспомнить случай с круизным лайнером Diamond Princess. Там у 54% зараженных не было никаких признаков заболевания, а компьютерная томография показала воспаление легких, и ничего, все выздоровели. Скорее всего, и у других бессимптомных пациентов пневмония уйдет также бесследно без всяких последствий»,

— заявил пульмонолог «Газете.Ru».

В то же время Рустем Насретдинов убежден, что поражение легочной ткани довольно часто может «перекидываться» и на альвеолы. «А если поражаются конечные отделы легких, то это уже, как правило, приводит к серьезным симптомам и тяжелому течению пневмонии – вплоть до летального исхода», — заключил медик в разговоре с «Газетой.Ru».

Напомним, что ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от 45 до 50% заразившихся коронавирусом не ощущают никаких симптомов. Вместе с тем ученые из Сингапура также сообщили, что во всем мире от 50 до 70% инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.

По мнению главного пульмонолога РФ Сергея Авдеева, течение COVID-19 без выраженной клинической картины — главнейшая проблема распространения инфекции, так как пациенты с бессимптомным заболеванием все равно остаются источником заражения для других.