Скандал на фоне пандемии: Москва вернула Киеву ноты по Крыму

Москва в последние три дня вернула Киеву две дипломатические ноты, в которых украинская сторона возмущалась археологическими раскопками в Крыму, а также требовала отчет о борьбе России с коронавирусом COVID-19 в Крыму и Донбассе, передает РИА «Новости».

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Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва и впредь будет так поступать со всеми нотами Киева, касающимися Крыма, а что касается самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – то украинская сторона имеет возможность общаться с их представителями напрямую.

«В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан — российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время Министерство иностранных дел Украины направляет все силы на бомбардировку «государства-агрессора» — как они нас называют, грозными нотами протеста», — указала дипломат.

Чуть ранее МИД Украины объявил о начале работы над проверкой информации, размещенной на сайте «Википедия». Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство намерено начать сотрудничество с общественной организацией «Викимедия Украина» по сразу нескольким проектам, направленным на предоставление «правдивой и точной» информации об отношениях Украины с другими странами, вхождении Крыма в состав РФ, войне в Донбассе, интеграции Украины с НАТО и ЕС, а также по другим актуальным вопросам.

В связи со сложной внешнеполитической ситуацией тема размещения и подачи информации не раз поднималась на Украине. Особенно остро встает вопрос о принадлежности Крыма.

Так, например, ранее в эстонском школьном учебнике по английскому языку для 7 класса на карте Европы Крым отметили как часть России.

Такое обозначение вызвало протест конгресса украинцев в Эстонии. Руководитель объединения Вира Конык направила главе Минобрнауки Эстонии письмо по данному вопросу. В издательстве, выпустившем учебник, заявили, что карту напечатали по ошибке. Составители книги взяли ее из интернета и не обратили внимание на ее содержание.

В марте посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом. В этой связи украинское диппредставительство попросило администрацию портала исправить карту, указав Крым как регион Украины.

Власти США также не остаются в стороне от претензий по Крыму. Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — считают, что в условиях пандемии коронавируса есть возможность оказать давление на Россию, чтобы она вернула Крым Украине. Такое мнение они выразили в публикации в издании NPR. Экс-послы убеждены, что пандемия COVID-19 «дает неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине.

По словам бывших американских послов, в условиях распространения инфекции и падения цен на нефть США и их союзники должны предложить снять с России международные санкции в обмен на прекращение конфликта на Украине. «Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», — предположили они.

В случае, если Россия отдаст Киеву Крым, можно будет отменить и другие санкции, решили экс-дипломаты США.

Отношения между Москвой и Западом ухудшились в 2014 году из-за событий на Украине и вокруг Крыма, который по итогам референдума перешел под юрисдикцию России. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства и ввели против нее санкции. В ответ Москва предприняла зеркальные меры и взяла курс на импортозамещение. Российская сторона не раз подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Кроме того, Москва многократно заверяла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и субъектом минских соглашений по урегулированию ситуации. В последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат предложения о необходимости отменить санкции против России.