«Оптимальный режим»: Собянин похвалил москвичей

Пандемия коронавиурса COVID-19 привела к тому, что в некоторых крупных городах властям пришлось выводить армию на улицы, но в Москве подобного сценария постараются не допустить – заверил столичный мэр Сергей Собянин.

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По его словам, в мегаполисе сейчас действует режим, в котором найден баланс, сочетающий эффективность и умеренные ограничительные условия, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве», — пояснил Собянин.

Он также похвалил жителей Москвы за «очень ответственное» поведение и соблюдение карантинных мер – что позволяет властям не ужесточать режим. Тем не менее, пока слишком рано разрешать москвичам выходить на прогулки, подчеркнул политик.

Он представил ситуацию, что гражданам в нынешних условиях эпидемиологической ситуации разрешат выходить из дома и гулять во дворе. При этом тысячи взрослых и детей массово выходят во двор и начинают заражают друг друга коронавирусом.

«В течение суток-двух они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину эпидемии. Это рискованная мера», — добавил чиновник.

Столичный градоначальник допустил разрастание эпидемии.

«Проблема не уходит, она нарастает. Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли», — указал Собянин.

Однако он предостерег граждан от самолечения при борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Собянин заявил, что наиболее тяжелые осложнения и летальные случаи в Москве происходили в результате самолечения.

«Самые тяжелые больные и 2/3 смертей от коронавируса в Москве мы имеем от тех, кто занимался самолечением», — сказал Собянин.

Также, по его словам, принятые в столицы меры экономической и социальной поддержки на фоне коронавируса стоили 170 млрд рублей. Мэр добавил, что это не последние траты. По словам мэра, деньги тратятся на лекарства, оборудование и перепрофилирование клиник.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) рассказали, что контроль за автомобилями с иностранными, а также номерами из других регионов будет усилен. Об этом сообщает ТАСС.

В МАДИ уточнили, что в рамках проверки данных фото и видеофиксации повышенное внимание будет уделено водителям с автономерами из других стран и регионов. В инспекции отметили, что такая мера позволит снизить риск распространения и завоза новых случаев заражения коронавирусом.

По данным МАДИ, 230 тыс. автомобилей, передвигающихся без цифровых пропусков, было выявлено в первый день автоматического контроля за передвижением в столице в период самоизоляции.

Уточняется, что после проверки водителям был выписан штраф в размере 5 тыс. рублей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким мнением выступила представитель организации Мелита Вуйнович.

Она констатировала, что в Москве и в целом по всей России намечается тенденция уменьшения общего число зараженных. Это обнадеживает ВОЗ, признала глава организации.

«Тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 [заметна] начиная с 20 апреля 2020 года», — цитирует Вуйнович РИА «Новости».

Однако некоторые регионы не так быстро двигаются к положительной динамике. Например, отстает Мурманская область, где за последние дни прирост заболевших увеличился с 10% до 19%. По ее словам, о прохождении пика можно будет говорить, когда положительные изменения будут в России повсеместно.

«Применяемые ограничительные меры работают, и система в целом справляется с эпидемией в стране», — подытожила Вуйнович.