«Полный карантин»: как закрывают интернаты и дома престарелых

Минтруд рекомендует региональным властям закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые люди, из-за активного распространения коронавируса.

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«Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций <...> Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций», — сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, в 29 регионах страны (из 85) уже полностью закрыты все стационарные учреждения для пожилых россиян. Власти большинства регионов страны сделали это частично, в более 20 российских областях соцучреждения только готовятся к закрытию.

«По состоянию на сегодняшний день в 29 регионах стационары закрыты полностью вместе с сотрудниками, в 46 регионах закрыта часть организаций — это организации с наибольшим количеством проживающих и в тех населенных пунктах, где мы видим серьезное повышение эпидпорога по коронавирусу», — отметила она.

Помимо закрытия на двухнедельный карантин домов престарелых Минтруд также рекомендовал повысить выплаты и надбавки для сотрудников, которые будут во время карантина следить за постояльцами этих стационаров. По словам Баталиной, финансовую поддержку работников можно обеспечить за счет средств резервных фондов регионов.

Во время онлайн-конференции замглавы ведомства также отметила, что коронавирус был диагностирован у 457 людей, которые проживают или работают в 16 психоневрологических и других интернатах в семи российских регионах. Среди инфицированных 390 — постояльцы интернатов, а 67 — сотрудники этих соцучреждений. При этом Баталина отметила, что 120 человек госпитализированы.

Замминистра считает, что «это было неизбежно». «Как именно коронавирус проникает в стационары, пока у нас два основных примера, которые так или иначе повторяются в организациях», — обратила внимание Баталина.

Согласно первому сценарию, сотрудники являются источником заражения. «Они живут ровно так же, как мы с вами, — они ездят на общественном транспорте, ходят в магазины, общаются с другими людьми. Понятно, что даже принимая все меры предосторожности, они общаются с людьми, которые являются носителями коронавируса, у которых нет ни повышения температуры, ни ярко выраженных проявлений даже ОРВИ», — отметила Баталина.

По второму сценарию развития очагов коронавируса в стационарных соцучреждениях, вирус начинает распространяться после того, как кто-то из проживающих возвращается в интернат из медучреждений. «Проживающие в интернатах довольно часто проходят медицинское обследование и лечатся в медицинских организациях», — добавила замминистра труда и социальной защиты.

Более двух недель назад Минтруд РФ вместе с Минпросвещения, Минздравом и Роспотребнадзором дал рекомендации регионам по ограничению доступа посторонних в психоневрологические интернаты и в детские дома во избежание образования очагов распространения коронавируса. Помимо этого. Было рекомендовано обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья жителей интернатов, а также предоставить им психологическую помощь при необходимости. Кроме того, были запрещены все массовые мероприятия.

За время распространения коронавируса в России возникло несколько вспышек заболевания в интернатах. Одна из них произошла в Саратовской области. В Вяземском доме-интернате для пожилых и инвалидов было зафиксировано более 80 зараженных. При этом, как минимум один постоялец умер. Им был 74-летний мужчина с подтвержденным COVID-19.

В настоящий момент ситуация в доме-интернате стабилизировалась, отмечает региональный оперштаб со ссылкой на исполняющего обязанности директора данного учреждения Михаила Шипилова. Отмечается, что тех, у кого заболевание протекало с осложнениями, перевели «в местную районную больницу, а также в инфекционный госпиталь в Смоленске». «В общей сложности на текущий момент на лечении в стационаре находятся 67 человек», — пишет оперштаб.