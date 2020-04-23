Убивает за минуту: Трамп раскрыл способ уничтожения COVID-19

На смену COVID-19 придут корь и полиомиелит

— В мире по состоянию на 24 апреля: 2 750 920 заразившихся коронавирусом COVID-19. Умерли от болезни 191 061 человек, поправились — 745 905.

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— По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки в мире были зафиксированы 73 657 новых случаев заражения коронавирусом и 6 689 смертей.

— Около половины всех жертв коронавируса в европейском регионе проживали в учреждениях долговременного ухода, сообщил директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге. «Это невообразимая человеческая трагедия», — заявил Клюге.

— На фоне борьбы с коронавирусом могут развиться вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится в заявлении ВОЗ. «Прекращение работы служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин», — отмечается в документе.

В Кремле не смогли назвать дату конца режима самоизоляции

— В Москве общее число скончавшихся с коронавирусом превысило 300 человек. За последние сутки умерли еще 37 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Среди умерших — люди от 37 до 86 лет с сопутствующими заболеваниями.

— В Кремле не смогли обозначить конкретную дату отмены режима самоизоляции в России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, режим будет действовать до 30 апреля, однако Минздрав уже выступил за продление таких мер на майские праздники.

— Введение войск в Москву для борьбы с распространением коронавируса не требуется, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в Москве оптимальный режим самоизоляции.

— В Москве стали штрафовать граждан за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте Москвы, сообщили в департамент транспорта. Размер штрафа составляет пять тысяч рублей.

Заразиться могли более 2,7 млн американцев

— В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом. К таким выводам пришли ученые, которые исследовали анализы 3 тыс. человек в штате — результаты показали наличие антител к коронавирусу у 13,9% жителей, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

— Между тем американские ученые установили, что COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, чем в сухом и холодном, сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Но за максимально короткое время убивает инфекцию только солнечный свет, заявил американский лидер. «При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту»,— сказал он.