Каждый день праздник: чего ждать от погоды в Москве

Несмотря на приближение майских праздников, погода по-прежнему не настроена радовать жителей столицы, предупреждают метеорологи центра погоды «Фобос».

Так, в пятницу, 24 апреля, солнце попробует выглянуть из-за туч, однако долго это не продлится – и днем, и ночью в окна сидящих дома москвичей будут стучаться небольшие дожди. В дневное время температура будет держаться в районе +7…+9°С, а ночью опустится до +2…+4°С.

Напомним, что в этот день отмечается Международный день дипломатии во имя мира, учрежденный ООН в декабре 2018 года. Этот праздник призван напоминать всем о мирных способах урегулирования конфликтов разного уровня и характера. Поэтому если вы вдруг успели поругаться с кем-то за время самоизоляции, воспользуйтесь поводом и приглашайте оппонента на примирительные переговоры в Zoom.

Реклама

В субботу, 25 апреля, в Москве и по области продолжат моросить дожди. Однако дневная температура будет держаться в рамках климатической нормы: +7…+9°С.С приближением вечера положение дел будет становиться хуже, поэтому если вы запланировали выйти подышать на улицу, захватив собаку или мешок с мусором, то делать это лучше пораньше: ближе к ночи температура опустится до -1…+1°С.

25 апреля отмечается День дочери – логическое продолжение всех праздников, которые мы отгуляли в феврале и марте. В случае, если вы не имеете к дочерям никакого отношения, расстраиваться не стоит – в этот день также отмечается Всемирный день пингвинов. По этому поводу можно найти познавательный документальный фильм о них в интернете и подробнее ознакомиться с жизнью этих милых птиц.

В воскресенье, 26 апреля, дожди наконец начнут отступать, однако теплее от этого не станет: днем термометры покажут уже привычные +7…+9°С, а ночью — 0...+2°С.

Для того, чтобы расслабиться после очередной недели самоизоляции, перестать донимать домашних животных, детей и других сожителей и, наконец, заняться саморазвитием, предлагаем посвятить вечер воскресенья онлайн-походу в филармонию. От мук выбора вас уже избавили: порталы для прослушивания классической музыки оформил в рейтинг туристический сайт Турсат. В числе лучших оказались филармонии Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Для того, чтобы расширить горизонты, можно обратить внимание, например, на Чувашскую государственную филармонию в Чебоксарах. По отзывам посетителей, ее помещения вызывают приятную ностальгию по Советскому Союзу, а звук отличается отменным качеством. Да и согласитесь — немногим когда-нибудь представится возможность оказаться в этом уютном и милом месте и оценить его в реальности.

Первым полноценно сухим днем в Москве станет понедельник, 27 апреля. Днем выглянет солнце, однако по-настоящему греть пока не будет — температурный фон так и продержится в районе +9°С. Ближе к ночи небо все же затянут тучи, а столбики термометров опустятся до +2…+4°С.

27 апреля отмечается День памяти святой Зиты — покровительницы домработниц и лакеев, а также обслуживающего персонала ресторанов, кафе, гостиниц. Она родилась в 1212 году в итальянской Тоскане и стала символом идеальной домохозяйки. Согласно легенде, в юном возрасте она служила богатой семье и подкармливала с ее стола бедняков. Однако поймать девушку на воровстве никому не удавалось – каждый раз, когда ее просили показать подол, в котором она несла еду на улицу, там оказывались живые цветы. Чем не повод устроить дома генеральную уборку? Да и живые цветы домой заказать не помешает — весна все же.

Если понедельник без осадков заставит жителей столицы поверить в то, что о них можно наконец забыть, то придется их немного огорчить – вторник, 28 апреля, снова обещает кратковременные дожди. Однако есть и хорошие новости – воздух наконец начнет плавно прогреваться, и термометры покажут уже +11°С днем и +2…+4°С ночью.

28 апреля считается Днем рождения Службы скорой медицинской помощи в России. В этот день 1898 года приказом Московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками в столице было закреплено по карете скорой помощи, а для медиков там было выделено отдельное помещение. В условиях пандемии работа сотрудников скорой помощи должна цениться вдвойне, поэтому праздник должен стать поводом ощутить уважение к ним и безмерную благодарность.

В среду, 29 апреля, небо будет стоять совсем хмурым, так как в столицу придет циклон и принесет с собой плотные облака с дождями. Однако температурный режим свои позиции из-за осадков сдавать не собирается: все те же +6…+11°С днем и 0…+5°С ночью.

29 апреля — Международный день танца. Этот праздник начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО. Самое время включить музыку погромче и от души поплясать: и настроение поднимется, и физическая активность положительно скажется на изголодавшемся по движению организме.

В предпраздничный четверг, 30 апреля, облака немного разойдутся, однако кратковременные дожди все же пройдут в некоторых районах столицы. Температура днем +7…+12°С, ночью +1…+6°С.

30 апреля — Международный день джаза. О введении новой даты в календарь Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. Главной целью стало информирование людей «о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». По случаю праздника предлагаем сопровождать повседневные дела прослушиванием самых известных джазовых композиций, которые определенно придадут изящества даже обычному мытью посуды.

Категорически не «шашлычные» в этом году майские праздники принесут в столицу относительно теплую погоду без осадков – 1 мая днем будет +10…+12°С, ночью 0…+5°С. Вдохновившись теплой погодой за окном, предлагаем отдать дань международному Дню труда и занять себя полезными делами. Например, помыть окна – после долгого периода дождей они явно требуют вашего внимания.