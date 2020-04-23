Побольше спирта: как выбирать антисептики для рук

Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса опубликовал рекомендации по поводу выбора эффективных антисептиков. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства, у средств для обработки рук должен быть широкий спектр действия.

«В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика», – говорится в сообщении.

Важно понимать, на каких именно возбудителей болезней воздействует антисептик. Если средство является только антибактериальным, то оно не сможет достаточно эффективно обезвредить вирусы – именно они вызвают ОРВИ и грипп. Коронавирус Sars-Cov-2, приводящий к развитию COVID-19, такой антисептик также убить не сможет.

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Для защиты от коронавируса имеет смысл выбрать кожное средство широкого антисептического спектра действия, которое сможет одинаково противостоять как бактериям, так и вирусам. Для этого необходимо ознакомиться перед покупкой с инструкцией.

«[Нужно] понимать, сколько времени его [антисептик] нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать», — отмечают в ведомстве. При этом эффективные антисептики содержат в себе от 60 до 80% спирта – изопропилового или этилового.

Тереть руки с нанесенным на них средством в течение 5 секунд недостаточно — для этого тоже стоит ознакомиться с инструкцией, где написано, сколько нужно антисептика и как его правильно применять при обработке кожи.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн советовал россиянам не перебарщивать со спиртом в роли дезинфектора, так как кожа может сильно высохнуть и покрыться мелкими травмами. «Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно», — сказал врач.

16 апреля врач-дерматолог Анна Сергукова заявила «Вечерней Москве», что эффективность антисептика зависит от чистоты рук и содержания спирта. Если руки грязные, то средство просто потеряет свои свойства.

«Лучше всего антисептик работает в сочетании с мылом. Особенно если кожа рук жирная, то один гель не справится. Кстати, в домашних условиях очень сложно создать хороший антисептик, так как этанол в нем заменяют на водку. Но она не дает хорошего антибактериального эффекта», – говорила она.

При этом антисептиком нужно обрабатывать не только пальцы и ладони, но и ногти. Втирать средство нужно 15-30 секунд, используя около 4 мл средства. Постоянно опрыскивать и мазать руки антисептиками не нужно – это оказывает негативное воздействие на кожу.

Обеззараживать руки нужно после контакта с потенциальными носителями вирусов и бактерий — мобильным телефоном (его тоже стоит обрабатывать спиртом), дверными ручками, поручнями и перекладинами в транспорте, денежными купюрами или клавишами банкомата.

22 апреля Роспотребнадзор сообщил, что с начала года зарегистрировал в стране 116 дезинфицирующих средств и 23 кожных антисептика. При этом число заявок от бизнеса на регистрацию дезинфицирующих средств выросло на фоне пандемии коронавируса. В ведомстве добавили, что в нынешних условиях документы для регистрации рассматриваются в кратчайшие сроки.

За два дня до этого президент России Владимир Путин заявил, что в Россия не нуждается в импорте антисептиков на фоне нынешней пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. «По антисептикам мы обходимся без импорта, полностью закрываем все свои потребности», — заверил глава государства.

При необходимости российские предприятия могут увеличить объемы производства антисептиков, говорил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. «Продолжают до сих пор поступать обращения в Минпромторг от компаний, которые готовы и хотят развивать у себя производство антисептиков», — сказал чиновник. Резервы будут задействованы при запросах от медучреждений и аптек.

Наиболее эффективным средством защиты рук от вирусов и бактерий, тем не менее, остаются мыло и вода. Правильное мытье рук на протяжении как минимум 20 секунд смывает и уничтожает микробы лучше, чем любой антисептик.