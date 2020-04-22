Предъявите пропуск: регионы России переняли опыт Москвы

Тесный контакт

— В мире по состоянию на 23 апреля зафиксированы 2 638 477 заразившихся коронавирусом COVID-19. Умерли от болезни 184 248 человек, поправились — 721 997.

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— Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. Исследователи пришли к выводу, что риск заболевания после контакта с предметами крайне мал, поскольку не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях.

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует о том, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.

Ситуация в России

— Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57 999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека. С начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 513 человек

— Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета Сергей Собянин предложил распространить на всю Россиию московскую систему систему цифровых пропусков. Это, по его мнению, позволит отслеживать транспортные потоки и облегчит борьбу с вирусом. Сейчас известно, что цифровые пропуска внедрят еще в 21 регионе РФ. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

— Две трети всех умерших от коронавируса в Москве на ранней стадии не обращались за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники, сообщили в столичном оперативном штабе. Там предупредили, что многие занимаются самолечением при симптомах ОРВИ и тем самым подвергают свое здоровье смертельной опасности.

— Премьер Михаил Мишустин счел неудовлетворительной подготовку регионов к борьбе с коронавирусом. По его словам, изначально многие руководители «формально» отнеслись к поставленной им задаче представить информацию о готовности больниц, и средства, выделенные на борьбу с эпидемией федеральным центром тратятся неэффективно.

— В Минздраве поддержали продление режима самоизоляции в России на майские праздники. В ведомстве назвали преждевременными заявления о том, что Россия достигла пика заболеваемости.

Вторая волна

--Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха (PEI) одобрил первое в Германии клиническое испытание вакцины от коронавируса. В нем примут участие 200 добровольцев.

— Человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность, заявили в ООН. По данным организации, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек.

— Вторая волна эпидемии коронавируса в США, которая может нахлынуть следующей зимой, будет более страшной, чем первая, заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.