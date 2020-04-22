«Должны готовиться к худшему»: как Россия борется с COVID-19

Платформы по выдаче цифровых пропусков для контроля режима самоизоляции на фоне коронавируса COVID-19 будут созданы в 21 регионе России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Реклама

С помощью этой системы компании, деятельность которых разрешена, могут подать список сотрудников на портале госуслуг. После проверки сведений цифровые пропуска отправляются в личные кабинеты работников.

Первыми к платформе подключат Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. На следующей неделе систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру столицы.

По словам градоначальника, новый режим стоит распространить на все регионы России, чтобы отслеживать передвижения на самолетах, поездах, междугородние и межрегиональные перевозки на автобусах. Собянин указал, что так удастся получить полноценную картину происходящего в стране.

Он также пригласил к сотрудничеству глав регионов и напомнил, что пропускная система является важным элементом ограничительных мер по борьбе с пандемией.

В целом, он выступил с призывом к активной борьбе с коронавирусом в регионах России.

«Мы, надеясь на лучшее, все равно должны готовиться к худшему», — пояснил политик.

По словам Собянина, в данный момент можно констатировать неоднородность развития ситуации по стране.

В Москве пропускной режим действует с 15 апреля. Все горожане при использовании личного или общественного транспорта обязаны иметь специальный документ. Его можно получить на сайте mos.ru, через СМС или единую справочную службу.

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.

Глава кабмина напомнил, что регионам было выделено 33 млрд рублей на перепрофилирование коечного фонда в медорганизациях по поручению президента. Срок исполнения истекает 28 апреля.

«Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — возмутился политик.

Многие регионы, считает председатель правительства, отнеслись к этому формально — представили неточные расчеты, сколько необходимо средств на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты для самих медиков.

Это было в марте. А 17 апреля кабмин добавил регионам на закупки еще 32 млрд рублей. Но и эти деньги не были освоены, медобрудование не было закуплено.

По данным Минфина, регионы заключили государственные контракты с поставщиками всего на 23,9 млрд рублей, или 71,5% от первого транша. Но реально оплачено контрактов еще меньше.

«Посмотрим кассу. Кассовый расход на оплату этих обязательств на сегодняшний день составил 11 млрд рублей с небольшим, или чуть больше трети», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Правда, глава Минфина признал, что из Москвы не видно, как сами лечебные заведения и муниципалитеты потратят деньги, которые они получили. «Нам не видно из федерального центра, как эти средства дальше задействованы», — отметил Силуанов.

Зато Минфин может отследить даты исполнения заключенных госконтрактов. И в них фигурируют шокирующие сроки — «с июня по сентябрь текущего года».

«Коллеги, это просто недопустимо, потому что нам необходимо как можно скорее, сейчас, обеспечить готовность коек к принятию больных!» — возмутился глава ведомства.

Ранее Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.

За «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», наказывают физических лиц, которые нарушили указ мэра Москвы от 5 марта «О введении режима повышенной готовности».

Согласно этому документу, жителям запрещено посещать парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы. В связи с эпидемиологической ситуацией под запрет попали 55 парков и зон отдыха в столице, среди которых — Крымская набережная и зоопарк.

Помимо этого, запрещено посещать помещения для развлекательных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан. Под этот запрет попадают дискотеки, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

В общественных местах нельзя сокращать социальную дистанцию: она составляет 1,5 метра.

Гражданам также запрещено покидать место проживания. Это возможно только для выхода в ближайшие магазин или аптеку, выгула собак или выноса мусора.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить административное наказание, если нарушат запрет на работу ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания. Исключение составляет только обслуживание навынос.

Кроме того, запрещена работа салонов красоты, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и саун. Работать в это время не могут и объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и ряда других.