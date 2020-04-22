Казаки и сухой закон: как регионы борются с COVID-19

Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы — это, по его мнению, поможет контролировать перемещение людей между регионами. Об этом сообщил ТАСС.

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«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы», — заявил мэр Москвы на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.

И действительно, в Минкомсвязи уже сообщили, что заявки на введение системы цифровых пропусков подал уже 21 регион. Однако во многих областях России уже изобрели свои способы борьбы с распространением коронавирусной инфекции — там пытаются с помощью отдельных ограничений повлиять на жителей.

Так, в Башкирии, глава региона Радий Хабиров ограничил продажу алкоголя с 10.00 до 18.00 — при этом он пригрозил гражданам полным запретом. «Если пойдут факты домашнего насилия, почувствуем пожары, я не остановлюсь и просто объявлю сухой закон на территории республики, и потом пусть не жалуются, деятели», — заявил он.

Кроме того, власти республики поручили главам муниципальных образований выпустить на улицы пешие патрули. «Они должны вежливо говорить людям, особенно пожилым, что действует режим самоограничений, и они должны находиться дома», — подчеркнули в администрации.

Ограничения на продажу алкоголя ввели и в Пермском крае. С 30 марта там запрещена торговля спиртным с 20.00 до 11.00 следующего дня.

Многие регионы в связи с тем, что большинство заболевших COVID-19 в России зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, начали вести учет прибывших жителей двух столиц. Так, власти Красноярского края, Иркутской, Томской и Белогородских областей обязали, начиная с 6 апреля, приезжающих москвичей и петербуржцев самоизолироваться на две недели. Ранее такие требования действовали только для россиян, вернувшихся из-за рубежа.

Власти Мурманской области еще до перехода столицы на самоизоляцию закрыли на въезд два города в регионе — Кировск и Апатиты. С 28 марта в эти города пускают только по прописке или регистрации. В Апатитах был подтвержден один случай заболевания коронавирусом — у мужчины, который вернулся с Кубы.

Ввести карантин потребовал глава крупной химической компании Андрей Гурьев — в Мурманской области находятся его химзаводы. Он заявил, что карантин снизит риски распространения инфекции и обеспечит бесперебойную работу «системообразующих, критически важных для экономики страны предприятий».

На следующий день мурманские власти закрыли въезд в два других города — Териберку и Ура-Губу, а 30 марта — еще в два, Мончегорск и Ковдор. Билеты на общественный транспорт в закрытые города можно купить только при наличии прописки.

Между тем в Карелии полностью приостановили работу общественного транспорта. «Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», — подчеркнул глава республики Артур Парфенчиков в своем обращении к населению. При этом на момент принятия решения 27 марта в регионе не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

В Краснодарском крае вскоре после объявления нерабочих дней начал действовать пропускной режим, а также были усилены карантинные посты на границах. До конца апреля власти региона запретили посещение кладбищ.

При этом за соблюдением запретов и ограничений следят 1177 мобильных отрядов самоконтроля: улицы патрулируют казаки, общественники, полиция и Росгвардия. Однако губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что пока такие патрули не особо эффективны.

В Чечне и Башкирии введены местные аналоги «комендантского часа». Так, в Башкирии он действует для лиц старше 65 лет и детей. Башкирия также стала первым регионом России, который продлил самоизоляцию до лета.

О возможном продлении самоизоляционных мер все чаще говорят и в других регионах. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что режим сохранится и после 30 апреля. Глава Подмосковья Андрей Воробьев также заявил накануне в эфире телеканала «Россия 24», что режим ограничений распространится и на период майских праздников.