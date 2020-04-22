«Поставим фото, достанем медали»: как пройдет «Бессмертный полк»

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и отменой всех массовых мероприятий, в частности, парада Победы и акции «Бессмертного полка», которые должны были состоятся 9 мая, региональные власти предложили альтернативные варианты проведения празднования. Об этом сообщило ТАСС.

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Ранее президент РФ Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие «Бессмертного полка», во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдут — но после того, как отступит угроза распространения коронавируса.

В 2019 году шествие собрало по всей России более 10 млн человек, многие из которых их в день 75-летия со дня победы намеревались пронести фотографии своих родных, воевавших на фронте. Однако пандемия смешала их планы.

«Мы считаем, что в условиях реальной опасности даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях», — говорится на сайте акции.

Однако отдать дань памяти родным в День победы все же удастся. Так, в Тульской области и Алтайском крае пользователям соцсетей предложили поставить фотографию воевавшего родственника вместо своей. В Пермском крае организаторы шествия порекомендовали либо разместить фотографии ветерана, либо записать видео и рассказать о его подвиге — пермяки могут сопроводить запись хештегами #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020, после чего пост автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел «Бессмертный полк дома».

«В майский праздничный день «Бессмертный полк» останется дома, со своей семьей, своими близкими, с воспоминаниями и разговорами про то, как жила семья в те страшные годы, как воевали и работали герои наших семей.

Мы поставим фотографии, достанем письма, медали, все то, что бережно храним в семейных архивах, и будем рассказывать своим детям, а кто-то и внукам о том страшном времени и великом поколении», — заявила на странице в Facebook координатор акции в Пермском крае Анна Отмахова.

В онлайн-формате акции также хотят провести в Челябинской и Липецкой областях, Чувашии, в Ростове-на-Дону.

В других регионах акция пройдет в СМИ. В Якутии в качестве организатора выступила местная газета «Якутск вечерний». «Присылайте нам на электронную почту фотографии вашей семьи с портретами отцов, матерей, дедов, бабушек, прадедов и прабабушек, воевавших на передовой Великой Отечественной войны или на трудовом фронте в тылу. К фотографии приложите небольшой рассказ в свободной форме и контактные данные для уточнения деталей. Все ваши фотографии будут опубликованы в нашей газете в течение мая», — написано в обращении к гражданам.

Тем временем, в Калининграде, Иркутской области и на Сахалине акцию проведут в телеформате. Для участия нужно отправить редакции местного телевидения фотографии и истории, и 9 мая они будут транслироваться на регион.

Один из самых интересных способов вспомнить ветеранов войны предложили в Камчатском и Забайкальском краях — чтобы не выходить на улицу, люди могут разместить портреты на окнах домов.

«Двадцать пять тысяч камчатцев пронесли портреты своих героев в ходе шествия «Бессмертного полка» в 2019 году. И пусть в юбилейный май мы не сможем снова идти плечом к плечу, но напомнить миру имена и лица победителей мы обязаны.

Мы предлагаем в день Великой Победы 9 мая 2020 года каждому участнику движения «Бессмертный полк» выставить в окне портрет своего героя, и так от дома к дому пройдет по Камчатке «Бессмертный полк» 2020 года», — заявил ТАСС председатель Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко.

В Забайкальском крае рядом с портретом в знак памяти об участниках войны предлагают зажечь свечу. А вот глава Кургана Андрей Потапов призвал местных жителей выйти на балкон вместе со штендерами и портретами.

«Чтобы не прерывать шествие «Бессмертного полка», вспомнить павших за Родину, сказать «спасибо» живым. О времени онлайн-акции мы обязательно сообщим вам дополнительно», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Подобный формат выберут и в Вологодской области. А также в Санкт-Петербурге — Всемирный клуб петербуржцев, возглавляемый генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, предложил перенести акцию в домах горожан, чтобы ее участники, соблюдая самоизоляцию, выставили в окнах портреты своих героев войны и зажгли свечи в память о них.