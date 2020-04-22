«Выберу смерть»: чем опасно антипрививочное движение

Во всем мире ученые активно работают над вакциной от коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время существует 67 прототипов препарата — об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

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Но хотя иммунизация считается одним из важнейших способов, благодаря которому человечество может спастись от COVID-19, во всем мире продолжает процветать антивакцинаторство – общественное движение, оспаривающее эффективность, безопасность и правомерность прививок.

Так, в России, согласно данным благотворительного фонда Wellcome Trust, 38% людей скептически относятся к прививкам, считая, что они могут нанести вред их организму.

Антипрививочное движение популярно во всем мире: за рубежом знаменитости открыто признаются, что боятся прививаться от COVID-19. Так, сербский теннисист Новак Джокович высказал опасения, что вакцинацию от этой болезни могут сделать обязательной и заявил на своей странице в соцсети Facebook, что «не хочет, чтобы кто-то заставлял его прививаться от коронавируса».

Британская рэперша М.И.А. и вовсе написала в своем блоге в соцсети Twitter: «Если мне нужно выбрать вакцину или чип, я выберу смерть». А австралийскую актрису Изабель Лукас отстранили от должности амбассадора благотворительной организации для девочек после того, как она сообщила, что «не доверяет вакцинации».

Медики, напротив, возлагают на вакцину большие надежды. Заслуженный врач РФ Николай Говорин заявил «Газете.Ru», что он совершенно не поддерживает движение антипрививочников. «Я всю жизнь отработал в здравоохранении и знаю не понаслышке, что если бы не прививки, то очень многие страшные заболевания такие, как корь или туберкулез, были бы в нашей стране серьезнейшими проблемами», — подчеркнул он.

По мнению медика, если бы вакцина от COVID-19 была изобретена раньше, то человечество не испытало бы таких серьезных потрясений, с которыми пришлось столкнуться сейчас.

«Пандемия должна поставить точку на этих антипрививочных течениях. Она станет важнейшим доказательством того, что вакцинация – это правильный и порой единственный способ эффективной защиты населения», — уверил Говорин «Газету.Ru».

С коллегой согласен и врач общей практики клиники Frau Klinik Денис Кондратьев. «В XXI веке глупо говорить об опасности прививок, потому что вакцины, которые были 20 лет назад, и те, что есть сейчас, — это совершенно разные вещи. В настоящее время от прививок нет тех осложнений, которые случались раньше», — сообщил медик «Газете.Ru».

Профессор Университета общественного здоровья в Нью-Йорке Скотт Ратзан в разговоре с порталом The Guardian высказал опасение, что антивакцинаторы могут серьезно помешать в борьбе с COVID-19. «Что, если большое количество людей решит не делать прививку себе или своим детям? Прямо сейчас только половина жителей Нью-Йорка собирается проходить вакцинацию. Если так и будет, мы не сможем защитить наше общество от новой волны», — сказал он изданию.

В то же время Николай Говорин считает, что каждый человек будет вправе сам решать, делать ли ему прививку от коронавируса.

«Антивакцинаторство вряд ли будет опасно в глобальном смысле. Но у каждого в индивидуальности на чаше весов будут лежать жизнь и смерть. И тут уже самим людям придется делать выбор»,

— пояснил медик «Газете.Ru».

Денис Кондратьев также считает, что к серьезным негативным последствиям антипрививочное течение все же не приведет. «Неизвестно, успеют ли вообще создать вакцину к моменту, когда закончится пандемия. Возможно, к этому времени большая часть человечества уже переболеет и вакцина даже не понадобится», — объяснил врач «Газете.Ru». Он также подчеркнул, что вирус постоянно мутирует, поэтому нет гарантии, что после создания вакцины от одного штамма не появится множество других.

Действительно, согласно заявлению Мелиты Вуйнович, чтобы пройти все этапы клинических исследований и перейти к массовому производству вакцины от COVID-19, в лучшем случае понадобится год-полтора.

Между тем директор проекта доверия к вакцинам в Лондоне Хайди Ларсон предположила, что даже антивакцинаторы могут изменить свою точку зрения в страшных условиях пандемии. Ее мнение поддержала и главный педиатр сети клиник «Семейная» Мария Чахнашвили. «Я думаю, что массового отказа от вакцинации не будет, потому что весь мир увидел насколько опасной может быть, казалось бы, банальная вирусная инфекция», — отметила врач «Газете.Ru».

Она добавила, что если ВОЗ сделает вакцинацию от COVID-19 обязательной, то отказ от прививки может повлечь за собой временное отстранение от работы, что также может мотивировать антивакцинаторов отказаться от своих взглядов.

Вместе с тем Николай Говорин в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что после разработки вакцины от коронавируса именно государство должно заняться обеспечением национальной безопасности. «Во главе угла должна стоять защита здоровья населения, поэтому правительству необходимо будет провести правильную разъяснительную работу о пользе прививания», — заключил врач.