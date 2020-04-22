Готовил взрыв: за что ФСБ задержала тюменского школьника

Новая попытка организовать вооруженное нападение на школу выявлена ФСБ в Тюменской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы, был задержан местный житель 2001 года рождения.

У 18-летнего подозреваемого изъяли гладкоствольное охотничье ружье, патроны к нему, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и скачанные из интернета инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

«Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», – отметили в ЦОС ФСБ. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как силовики сажают задержанного молодого человека в пассажирскую «Газель», заломив ему руки за спину и пригнув голову к земле.

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Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Совершить массовое убийство в школе подросток планировал в апреле. «Довести свой преступный умысел до конца он не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в заявлении СКР по Тюменской области. Орудия для совершения преступления подозреваемый спрятал у себя дома.

Всего пятью днями ранее, 17 апреля, в Красноярске в следственный изолятор заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу. В пресс-службе краевого суда уточнили, что тот был арестован на два месяца.

Ранее в отношении 14-летнего подростка было возбуждено уголовное дело. Юноша рассказал, что готовил нападение на школу 19-20 апреля, однако перенес сроки атаки из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат обучения. Школьник готовился к нападению в течение четырех месяцев.

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». По данным ФСБ, студенты 2002 и 2003 года рождения распространяли в интернете призывы к террористической деятельности, массовым убийствам и суициду. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах задержанных.

Были обнаружены самодельные взрывчатые устройства, а также личные дневники с описанием планов атаки на техникум.

За месяц до этого ФСБ задержала двух подростков, которые подготавливали вооруженное нападение на школу в Саратове. Россияне 2005 года рождения были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища. Сотрудники ФСБ выяснили, что для нападения на школу молодые люди готовили самодельные взрывчатые смеси. Инструкции по их изготовлению подростки нашли в интернете.

На опубликованном ФСБ видео с допроса подростки сообщили, что они готовили вооруженное нападение из мести. Один из молодых людей заявил, что его не интересовало количество потенциальных жертв, другой же «рассчитывал» лишить жизни около четырех десятков человек.

За неделю до этого в Крыму задержали двух керченских подростков, которые готовили теракты в двух учебных заведениях республики. В ходе обысков правоохранители обнаружили у молодых людей 2003 и 2004 годов рождения самодельные взрывные устройства и схемы зданий, на которые они планировали совершить нападения. «Пробные» испытания подростки проводили на животных.

В Курганской области в то же время был задержан еще один молодой человек 2004 года рождения. Правоохранители считают, что он был осведомлен о том, что двое его товарищей из Керчи подготавливали нападение, и общался с ними в интернете. Юноша дал свидетельские показания