Эхо коронавируса: ждать ли миру голода «библейского масштаба»

«Библейский масштаб»: приведет ли COVID-19 к мировому голоду

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Человечество может столкнуться с голодом «библейского масштаба» через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса COVID-19, если страны своевременно не примут меры по обеспечению продовольственной безопасности, заявили в ООН. В Институте мировой экономики РАН сообщили «Газете.Ru», что такой исход вполне вероятен из-за роста безработицы и снижения спроса на продовольствие. Однако проблемы вряд ли будут иметь планетарный масштаб, считает другой эксперт.

Голод библейского масштаба может наступить через несколько месяцев, если страны не примут необходимые меры по обеспечению продовольственной безопасности на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

«Пока в мире нет массового голода. Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас — обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей — то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев», — заявил чиновник в ходе виртуального заседания Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что коронавирус не только представляет опасность для здоровья людей, но и способен привести к глобальной гуманитарной катастрофе.

Особенно это касается тех территорий, на которых расположены зоны конфликтов — там, по словам Бизли, миллионы граждан «могут оказаться на грани голодания». «Каждый день 821 млн человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, еще 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода. Однако теперь из-за коронавируса еще 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 млн человек», — пояснил глава ВПП ООН.

C голодом в результате пандемии могут столкнуться около 30 стран, в 10 из которых граждане уже страдают от недоедания, заявил Бизли.

Такой исход действительно возможен, считают в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. «Некоторые проблемы из-за пандемии есть и, возможно, они будут усугубляться. В США фермеры уже уничтожали произведенный урожай из-за того, что его некуда девать — это нехороший симптом. Дело в том, что увеличилось число безработных, а это всегда приводит к снижению потребления. В итоге упал спрос, сбыт, производится меньше продуктов — в общем, ухудшилась вся цепочка поставок», — пояснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института Виктор Надеин-Раевский.

Кроме того, к сбою в производстве могли привести ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и заражение работников сельственного хозяйства. «Кто-то не успел засеять, кто-то не успел получить зерно и так далее», — уточнил эксперт.

При этом он считает, что в основном с продовольственными проблемами может столкнуться США, в то время как Россию, по мнению специалиста, голод точно не настигнет. «Дело в том, что у нас идет посевная кампания и достаточно активно. Но я не думаю, что мы так серьезно пострадаем, как все прочие — например, США. Наши власти не допустили перебор с производством и велели засевать культуры на необходимые площади. Конечно, в итоге производство будет сокращено и спрос упадет, но мы этого ожидали», — подчеркнул Надеин-Раевский.

В Международном институте гуманитарно-политических исследований также уверены, что, с продовольственной точки зрения, Россия — одна из самых защищенных стран в условиях пандемии.

«Россия может пострадать лишь потому, что ряд фирм прекращает работу — скорее всего, будет определенное сокращение ассортимента, но к голоду это никакого отношения не имеет», — заявил эксперт учреждения Владимир Брутер.

Он, в целом, уверен, что ни одна страна не допустит ухудшения ситуации в продовольственной сфере из-за распространения COVID-19. «Идею голода в этой ситуации можно только придумать. Во-первых, сельскохозяйственные работы нигде не прекращаются. Африку и Южную Америку, которые в значительной степени поставляют различные продовольственные товары, это вообще не затронуло. Конечно, никто не отрицает, что экономические проблемы будут, но они, безусловно, — не планетарного характера», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Он добавил, что нехватку еды в зонах вооруженных конфликтов также нельзя приравнять к «голоду библейского масштаба». «В зонах конфликта всегда есть проблемы с продовольственными поставками. И уж точно всемирный голод и проблема поставок в зоны конфликтов — это разные вещи. Даже если предположить, что проблема сейчас усилится, то это коснется не всех. Какое отношение имеет проблема пускай 100-200 млн человек ко всей планете?», — возмутился Брутер.

Отметим, что первый заместитель российского постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 22 апреля отметил, что РФ оказывает сейчас всяческую поддержку государствам, нуждающимся в продовольственных поставках. «Мы часто предоставляем этим странам гуманитарную помощь как по двусторонним каналам, так и через ВПП. В целом ежегодно на эти цели Россия выделяет более $40 млн», — отметил он, передает ТАСС.