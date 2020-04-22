Эхо коронавируса: ждать ли миру голода «библейского масштаба»

Голод библейского масштаба может наступить через несколько месяцев, если страны не примут необходимые меры по обеспечению продовольственной безопасности на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

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«Пока в мире нет массового голода. Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас — обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей — то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев», — заявил чиновник в ходе виртуального заседания Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что коронавирус не только представляет опасность для здоровья людей, но и способен привести к глобальной гуманитарной катастрофе.

Особенно это касается тех территорий, на которых расположены зоны конфликтов — там, по словам Бизли, миллионы граждан «могут оказаться на грани голодания». «Каждый день 821 млн человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, еще 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода. Однако теперь из-за коронавируса еще 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 млн человек», — пояснил глава ВПП ООН.

C голодом в результате пандемии могут столкнуться около 30 стран, в 10 из которых граждане уже страдают от недоедания, заявил Бизли.

Такой исход действительно возможен, считают в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. «Некоторые проблемы из-за пандемии есть и, возможно, они будут усугубляться. В США фермеры уже уничтожали произведенный урожай из-за того, что его некуда девать — это нехороший симптом. Дело в том, что увеличилось число безработных, а это всегда приводит к снижению потребления. В итоге упал спрос, сбыт, производится меньше продуктов — в общем, ухудшилась вся цепочка поставок», — пояснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института Виктор Надеин-Раевский.

Кроме того, к сбою в производстве могли привести ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и заражение работников сельственного хозяйства. «Кто-то не успел засеять, кто-то не успел получить зерно и так далее», — уточнил эксперт.

При этом он считает, что в основном с продовольственными проблемами может столкнуться США, в то время как Россию, по мнению специалиста, голод точно не настигнет. «Дело в том, что у нас идет посевная кампания и достаточно активно. Но я не думаю, что мы так серьезно пострадаем, как все прочие — например, США. Наши власти не допустили перебор с производством и велели засевать культуры на необходимые площади. Конечно, в итоге производство будет сокращено и спрос упадет, но мы этого ожидали», — подчеркнул Надеин-Раевский.

В Международном институте гуманитарно-политических исследований также уверены, что, с продовольственной точки зрения, Россия — одна из самых защищенных стран в условиях пандемии.

«Россия может пострадать лишь потому, что ряд фирм прекращает работу — скорее всего, будет определенное сокращение ассортимента, но к голоду это никакого отношения не имеет», — заявил эксперт учреждения Владимир Брутер.

Он, в целом, уверен, что ни одна страна не допустит ухудшения ситуации в продовольственной сфере из-за распространения COVID-19. «Идею голода в этой ситуации можно только придумать. Во-первых, сельскохозяйственные работы нигде не прекращаются. Африку и Южную Америку, которые в значительной степени поставляют различные продовольственные товары, это вообще не затронуло. Конечно, никто не отрицает, что экономические проблемы будут, но они, безусловно, — не планетарного характера», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Он добавил, что нехватку еды в зонах вооруженных конфликтов также нельзя приравнять к «голоду библейского масштаба». «В зонах конфликта всегда есть проблемы с продовольственными поставками. И уж точно всемирный голод и проблема поставок в зоны конфликтов — это разные вещи. Даже если предположить, что проблема сейчас усилится, то это коснется не всех. Какое отношение имеет проблема пускай 100-200 млн человек ко всей планете?», — возмутился Брутер.

Отметим, что первый заместитель российского постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 22 апреля отметил, что РФ оказывает сейчас всяческую поддержку государствам, нуждающимся в продовольственных поставках. «Мы часто предоставляем этим странам гуманитарную помощь как по двусторонним каналам, так и через ВПП. В целом ежегодно на эти цели Россия выделяет более $40 млн», — отметил он, передает ТАСС.