«В мае спад»: доктор Мясников дал новый прогноз по COVID-19

Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников. Как сообщает ТАСС, врач-телеведущий спрогнозировал спад эпидемии в стране к концу весны.

«Мы — врачи всего мира — ошиблись. Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что вверх идет-идет, плато и вниз — все это занимает два-три месяца. Но у нас это началось не когда я предсказывал, а почти на месяц позже», – заявил доктор Мясников.

По его словам, до начала мая число заболевших COVID-19 будет расти, в мае Россия выйдет на плато, и к концу месяца начнется снижение числа заболевших.

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20 марта Мясников заявил, что значительного спада заболеваемости COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, можно ждать уже в ближайшее время. «Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», – говорил Мясников. Коронавирус вызывает ОРЗ, являющееся, по его мнению, сезонным явлением. Повторная вспышка может случиться осенью, добавил он.

Мясников также заявил, что медицине пока «не до конца» известны способы передачи вируса. При этом спровоцированная пандемией паника не является обоснованной, добавил врач.

«Индивидуальные риски равны нулю, реально — нулю. Двести заболевших на 100 млн... Нарываться, конечно, не надо, надо проявлять максимальное спокойствие — потому что нервы никому не помогают», – убежден эксперт.

В середине февраля доктор Мясников рассказал о «пользе» коронавируса для россиян. «Далекая эпидемия коронавирусной атипичной пневмонии бушует у нас в СМИ, вызывая у населения страх заразиться. И это где-то хорошо», — написал в своем твиттере телеведущий.

Он отметил, что из-за всеобъемлющего страха россияне стали чаще мыть руки, избегать контактов с болеющими и носить защитные маски. Хотя риск заражения коронавирусом в России, по мнению Мясникова, стремится к нулю, другие вирусные инфекции свободно гуляют среди населения, поэтому защитные меры, к которым прибегли многие россияне, пришлись кстати.

Врач отметил, что «человеческие» виды коронавируса широко распространены по миру и зачастую являются причинами ОРЗ и гастроэнтеритов.

Отдельное внимание Мясников уделил защитным маскам, которые, по его словам, имеет смысл надевать только заболевшим и медицинскому персоналу. Обычному человеку они помогут лишь тем, что заставят реже трогать глаза и рот руками. Всем заболевшим Мясников советует оставаться дома и не заражать окружающих. Доктор-телеведущий также заявил, что обычный грипп «куда опаснее и имеет более высокую смертность», чем «страшилка-коронавирус».

20 апреля Александр Мясников рассказал в эфире канала «Россия-24», что незаметно переболел COVID-19.

Доктор прошел обследование, которое показало, что у него уже есть антитела к новой инфекции. Врач предполагает, что переболел во время поездки на Филиппины зимой текущего года. «Либо это был коронавирус, либо я вообще его не заметил», — сказал Мясников.

В прогнозе по спаду заболеваемости коронавирусом Мясников совпадает с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Он ранее выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету. По словам главы ведомства, россияне хотят вернуться к привычной жизни и медицинские работники в том числе.

В Минздраве надеются, что к концу весны пандемия пойдет на спад. Мурашко также отметил, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом зависит от того, какие появятся методы лечения новой инфекции. Российская система здравоохранения имеет достаточно ресурсов для оказания полноценной помощи в условиях пандемии, подчеркнул министр.

Также 20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. По его словам, страна достойно проходит первый этап пандемии. Ограничительные меры, введенные в регионах, тормозят распространение инфекции. Всего в стране зафиксировано с начала весны более 52 тыс. случаев коронавируса.