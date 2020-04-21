Формула успеха: как остановить пандемию COVID-19 в России

Когда ждать вакцину

— В мире по состоянию на 22 апреля: 2 557 504 заразившихся коронавирусом COVID-19. Умерли от болезни 177 662 человека, поправились — 694 881.

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— По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки в мире были зафиксированы 83 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 5109 смертей. Как пояснила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, смертность зараженных COVID-19 фиксируется как смерть от коронавируса, даже если у больного были сопутствующие заболевания.

— В мире существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания, заявила Вуйнович. Тем не менее, поступят в использование они еще не скоро.

«Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, а потом началось и массовое производство», — подчеркнула она.

— Центр «Вектор» тем временем набрал группу добровольцев, которые будут тестировать вакцину от COVID-19. Представитель компании Наталья Думченко уточнила, что испытать препарат предстоит 60-70 людям в возрасте от 18 до 60 лет без хронических болезней — по большей части это сотрудники самого «Вектора», которые принимали участие в разработке вакцины.

Россияне останутся без лекарств

— В России уровень смертности от коронавируса остается одним из самых низких в мире, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, в течение нескольких дней можно будет наблюдать стабилизацию уровня распространения COVID-19 в стране.

— Режим ограничений в Подмосковье, скорее всего, будет продлен, сказал губернатор области Андрей Воробьев.

— Российские фармакологические компании могут прекратить выпуск 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, сообщил «Коммерсант». Среди них рискуют оказаться жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие лекарства.

— Властям необходимо удержать ситуацию с COVID-19 в пропорции: 70% зараженных — в Москве и области, и 30% — в регионах, сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская РИА «Новости». В таком случае РФ сможет избежать резкого скачка заболеваемости.

— Суды смогут назначать штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления преступления, сказано в обзоре практики Верховного суда РФ. За такие нарушения гражданам придется заплатить штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

Грузия на пике

— В США число случаев заражения коронавирусом превысило 800 тыс., сообщил университет Джонса Хопкинса. По последним данным, умерли 43 630 человек.

— В Италии за сутки от коронавируса выздоровели 2 723 жителя — это рекордный показатель с начала эпидемии, сообщается в сводке службы гражданской обороны страны.

— Грузия выходит на этап пикового распространения коронавируса. Он может продлится две-три недели, заявил советник премьера Ираклий Чиковани.

«Вирус распространяется, все сложнее устанавливать источники заражений. На основании анализа мы можем сказать, что следующие две-три недели станут пиковой фазой распространения коронавируса», — отметил он.