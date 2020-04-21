Баня, спирт и сигарета: врачи развеяли мифы о коронавирусе

Коронавирус не страшнее обычного гриппа

В сети бытует мнение о том, что коронавирус на самом деле не опаснее сезонного гриппа. Несмотря на то что симптомы заболеваний действительно схожи, сравнивать их не стоит.

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По данным ученых, уже сейчас можно делать вывод о том, что COVID-19 «более летальный», нежели вирус гриппа.

«Смертность от COVID-19, вероятно, варьируется в зависимости от качества местного здравоохранения. Тем не менее, это в среднем около 2%, что примерно в 20 раз выше показателей сезонных гриппов, находящихся сейчас в обращении»,

— заявил профессор системной биологии в Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу.

Вместе с тем заразность COVID-19 в 2-3 раза выше, чем у вируса гриппа — каждый инфицированный новым коронавирусом способен заразить в два раза больше людей, чем тот, кто болен гриппом.

Отличаются и группы риска этих заболеваний. «Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается COVID-19, то в настоящее время мы знаем, что пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции», — указано на сайте Роспотребнадзора.

О заражении коронавирусом сообщит задержка дыхания

В соцсетях активно распространяется совет: «Если вы можете задержать дыхание на 10 секунд и более без кашля, дискомфорта, скованности или стеснения, ваши легкие не страдают от фиброза, следовательно, вы не инфицированы 2019-nCoV». Как правило, его приписывают «тайваньским экспертам», «Стэнфордскому университету» или «Стэнфордскому госпитальному совету». Доверчивые граждане пересылают утверждение друг другу в Facebook, Twitter и WhatsApp, однако на деле оно не соответствует действительности.

В первую очередь, ошибочным является убеждение, что фиброз является симптомом COVID-19. Он не указан в списке симптомов ни в докладе Всемирной организации здравоохранения, ни в «Клиническом руководстве по ведению пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19» Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По словам специалистов, в тяжелых случаях коронавируса у пациентов развивается пневмония, которая действительно может вызывать фиброз легких. Однако такой симптом проявляется далеко не во всех случаях. Более того, диагностировать его задержкой дыхания просто невозможно.

«Наиболее точным способом подтверждения заражения вирусом, вызывающим COVID-19, является лабораторный тест. Подтвердить заражение с помощью вышеописанного дыхательного упражнения невозможно, что может привести к опасным последствиям», — сообщается на сайте ВОЗ.

Спирт спасет от COVID-19

Так как большинство антисептиков имеют в своем составе спирт, люди сделали вывод о том, что обработка всего тела этанолом поможет избежать заражения коронавирусом. Тем не менее в ВОЗ опровергли эту сомнительную идею и призвали граждан не вредить себе распылением таких веществ.

«Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости)», — говорится в сообщении организации.

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн также ранее советовал россиянам не перебарщивать со спиртом в роли дезинфектора, так как кожа может сильно высохнуть и покрыться мелкими травмами. «Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно», — сообщал врач.

В то же время для дезинфекции поверхностей спиртосодержащие растворы действительно могут быть полезны, сообщают в ВОЗ. При необходимости можно также использовать обычную водку, однако стоит помнить, что такой антисептик менее эффективен.

Парилка укрепляет иммунитет

Самопровозглашенные знатоки также советуют убивать коронавирус в бане, однако врачи спешат отметить — польза таких процедур при борьбе с вирусом является спорной. Как объяснил иммунолог-аллерголог Владимир Володин «Вечерней Москве», в условиях повышенной влажности вирус долго сохраняется в воздухе, а значит, пар может привести к заболеванию.

По словам специалиста, вирус не пугает высокая температура в бане, ведь из-за влажности он все равно оседает на поверхности. «А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию», — объяснил он.

Врач также напомнил, что баню нельзя считать панацеей от всех болезней, так как «парилка не укрепляет иммунитет». «Резкий перепад температур только улучшает тонус сосудов, но и в этом случае нужно быть осторожным», — добавил Володин.

Вместо бани он посоветовал людям пить горячий черный чай с медом и оставаться дома, подальше от людных мест и внешнего мира. По мнению Володина, это единственный способ оградить себя от коронавируса.

Курильщикам не страшен COVID-19

По данным Европейского журнала аллергии и клинической иммунологии, который опубликовал результаты исследования 140 пациентов, зараженных коронавирусом, большинство из них были некурящими. Как посчитали ученые, среди заболевших курили только девять человек — всего 1,4% от общего числа проверенных.

Завотделом профилактики онкологического научного центра имени Блохина Владимир Левшин в свою очередь призвал курильщиков задуматься о расставании с привычкой.

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», — сообщил Левшин радиостанции Sputnik.

Уязвимость курильщиков перед COVID-19 ранее уже подчеркивали американские специалисты, пишет Scientific American. По их данным, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, которые могут привезти к критическим последствиям при коронавирусе.