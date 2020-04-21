«Только в упаковке»: Роспотребнадзор запретил перебирать продукты

Роспотребнадзор дал новые рекомендации предприятиям торговли в связи с пандемией коронавируса. Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты — товары следует продавать заранее упакованными.

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«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что выдачей товаров и принятием оплаты за них не может заниматься один и тот же человек. При этом оба действия должны проводиться в одноразовых перчатках.

Руководство организаций торговли также должно разделить всех работников по участкам, отделам и сменам, чтобы минимизировать их контакты из-за возможности распространения коронавируса.

Накануне глава государства Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Он отметил, что в России еще не пройден пик заболеваемости.

«Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди», — отметил Путин.

В то же время он считает, что власти должны сделать все, чтобы «сгладить пик», а также «сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений».

Российский президент констатировал, что распространение коронавируса продолжается по всей стране, а не только в Москве — наиболее пострадавшем регионе. «Знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло», — сказал он.

Всего в России выявлено 52 763 случая заражения. За все время из-за коронавируса скончались 456 пациентов, избавились от болезни 3 873 человека. Для информирования граждан о ситуации в стране правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф, где размещаются все актуальные данные.

Только за минувшие сутки зафиксировано 5 642 новых случая заражения COVID-19. Как отмечает столичный оперштаб, 45,5% от инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что пациенты, у которых наблюдается слабое течение болезни, могут выздороветь за неделю домашнего лечения.

«Мы думаем, что срок выздоровления в случае легкого течения коронавируса — это в районе недели. Но даже если человек почувствовал себя лучше, его выписка с карантина состоится только тогда, когда будут получены отрицательные результаты на коронавирус», — подчеркнул Покровский.

Эксперт пояснил, что основной признак легкой формы протекания болезни — отсутствие высокой температуры. В этом случае заболевшего не будут госпитализировать. Ему назначат лекарства, выдадут памятку с рекомендациями о том, как следует соблюдать домашний карантин.

«Самая простая рекомендация — это больше пить различных жидкостей. Разумеется, не алкогольных. Это необходимо для того, чтобы происходил естественный процесс вымывания всех токсинов из организма», — добавил собеседник издания.

Эпидемиолог подчеркнул, что в этом случае необходимо минимизировать контакты с родственниками и использовать индивидуальные предметы быта. Важно их не только промывать, но и дезинфицировать. «Кипячение, использование мыла — очень важно. И желательно как можно чаще проветривать помещение», — заключил представитель Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавируса по всему миру заразились почти 2,5 млн человек, более 171 тыс. умерли. Больше всего пострадали США, там насчитывается 792 938 инфицированных и 42 518 жертв вируса. Выздоровели при этом более 72 тыс. человек. Следом за США идет Испания, где зафиксировано около 204 тыс. больных COVID-19. За все время там умерли более 21 тыс. человек.

Италия занимает третью строчку по количеству инфицированных. Там насчитывается более 181 тыс. зараженных коронавирусом.