Срок и место: почему обманывают тесты на COVID-19

Согласно исследованию китайского университета Тунцзи, в котором приняли участие 1014 пациентов с коронавирусом, только у 59% из них тесты ПЦР показали положительный результат.

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ПЦР-тесты – основной способ диагностики коронавирусной инфекции в России. Его суть заключается в лабораторном исследовании взятого у пациента биоматериала. По заявлению замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Семенова, в стране делается около 100 тыс. тестов в день. Всего в РФ провели уже более 2,1 млн тестов.

Вместе с тем в России насчитывается до 30% ложных результатов анализов на коронавирусную инфекцию, сообщил ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. «Чувствительность метода ПЦР — 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19», — подчеркнул медик в ходе конгресса «Человек и лекарство».

Авдеев объяснил «Газете.Ru», что неверные результаты тестов не зависят от их качества.

«Наши тесты имеют очень высокую точность. Здесь играют роль другие условия: то, каким образом был взят материал, и само по себе течение болезни»,

— отметил пульмонолог.

Так, результаты анализов зависят от того, на каких сроках они были сделаны, — по словам врача, чем раньше при появлении первых симптомов провести тест, тем больше шансов, что он даст сбой.

«С точки зрения других условий все зависит от места, из которого мы берем анализ — ротоглотка и нос дают абсолютно разные результаты. Из ротоглотки мы получаем больше ложноотрицательных тестов, из полости носа — меньше, из мокроты — еще меньше», — объяснил Авдеев «Газете.Ru».

Доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев подтвердил, что неверные результаты тестов чаще всего зависят от места, откуда берется мазок. «Технически все тесты имеют на сегодняшний день достаточно высокую чувствительность и специфичность, близкую к 99%. Но, действительно, для пневмонии характерно, что вирус не размножается в ротоглотке, откуда обычно берут анализ», — заметил медик в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, в связи с большой вероятностью ложных результатов диагноз «коронавирусная инфекция» начали ставить только на основании компьютерной томографии (КТ).

Сергей Авдеев также подчеркнул, что неверные результаты тестов не представляют опасности. «Мы понимаем сегодня, что для диагностики заболевания COVID-19 необходимо не только подтверждение из лаборатории, но еще и информация о других клинических исследованиях, к которым, например, относится КТ», — рассказал пульмонолог «Газете.Ru».

Какие ПЦР-тесты бывают?

Для сдачи ПЦР-анализов чаще всего используются две тест-системы, разработанные новосибирским Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным Роспотребнадзора, Центр производит более 500 тыс. таких тест-систем в неделю и обеспечивает ими не только государственные лаборатории, но и некоторые частные.

Помимо «Вектора», свой тест разработали в Центре стратегического планирования и управления рисками Минздрава РФ. Его сотрудники сообщили, что заключили контракт на поставку 60 тест-систем в Центральную больницу Управделами президента России, а также планируют поставлять их в лабораторию «ИнВитро».

Еще один тест зарегистрировало Федеральное медико-биологическое агентство. Их система позволяет сократить время анализа до 90 минут, так как ее высокая чувствительность позволяет обнаружить даже низкие концентрации нуклеиновых кислот коронавируса.

«Практическая ценность невысока»

Помимо ПЦР-тестов существует еще один вид анализов – тесты на антитела. Они дают быстрый результат за счет обнаружения в крови пациентов веществ, демонстрирующих сильный иммунитет к коронавирусу.

Ранее замглавы НИИ эпидемиологии Семенов заявлял, что вскоре все желающие россияне смогут сдать такие анализы.

«В первую очередь тесты на антитела будут делать людям из групп риска: медработникам, пенсионерам и тем, кто контактировал с заболевшими», — подчеркнул он.

Сейчас же данный тест практически не применяется, так как его зарегистрировали только 6 апреля, пояснил Александр Лукашев «Газете.Ru». При этом он отметил, что, по его мнению, и в ближайшие месяцы не стоит ждать широкого распространения таких анализов.

«Этот тест выявляет вирус уже после того, как прошел пик заболевания. Поэтому сейчас, для предотвращения распространения COVID-19, он не имеет смысла, так как становится положительным слишком поздно.

Он даст результат, если человек заболел уже больше недели назад. Если человек заболел только сегодня и уже активно выделяет вирус, этот тест ничего не покажет», — сообщил врач.

Тем не менее, актуальным такой анализ может стать для тех, кто хочет узнать, переболел ли он коронавирусом бессимптомно. «Также это будет важно, когда мы будем искать стратегии выхода после эпидемии и решать, для кого карантин еще нужен, а для кого — нет», — пояснил Лукашев «Газете.Ru».

Сейчас тест на антитела имеет только научное знание — его практическая ценность невысока, убежден профессор. «Он не позволяет разорвать цепочку передачи вируса», — пояснил медик.

Результаты за 30 минут

В США же тесты на антитела к коронавирусу начали проводить уже 5 апреля. Ими занялся Американский центр по контролю и профилактике заболеваний, чтобы определить, сколько человек, включая бессимптомных пациентов, переболели COVID-19.

Как сообщают местные СМИ, проведение таких анализов сможет показать, как коронавирус ведет себя в разных условиях, а также поможет сориентировать власти по поводу принятия дальнейших ограничительных мер.

Что касается ПЦР-тестов, то и за рубежом статистика их достоверности не слишком позитивна. Так, согласно исследованию, проведенному в Китае, в городе Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, точными оказались 71% тестов.

В то же время в Германии начинают использовать автоматизированный тест, разработанный компанией Bosch. Его точность оценивают в 95%. При этом анализы не нужно отправлять в лабораторию. Врачи берут мазок из носа или горла и наносят его на картридж, содержащий реагент. Каждый аппарат может давать результаты по 10 анализам за 24 часа.

В Великобритании же изобрели тест-систему, которая позволяет выявить COVID-19 всего за 30 минут. Для проведения такого анализа достаточно приобрести портативное оборудование стоимостью около $120 (9 206 рублей. — «Газета.Ru») и набор полосок для мазков из носа и горла, каждая стоит $5 (383 рубля. — «Газета.Ru»).