Половина без симптомов: в РФ выросло число больных COVID-19

Число зараженных коронавирусом нового типа в России выросло за минувшие сутки до 52 763 человек. Как сообщает в своем Telegram-канале оперштаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом, зафиксировано 5642 новых случая COVID-19.

У более чем 45% новых пациентов клинических проявлений заболевания обнаружено не было.

Большая часть новых пациентов — в Москве, где зафиксировано 3083 новых случая заражения. В Московской области — 718 новых инфицированных. Общее число пациентов с «ковидом» в столице и Подмосковье составляет 29 433 и 5 959 человек соответственно.

Реклама

В Санкт-Петербурге тоже высокий прирост – 127 новых случаев за сутки, всего коронавирус в северной столице зафиксировали у 1973 человек. Большое число новых зараженных также отмечается в Нижегородской области – 101 человек, в Свердловской области – 84 человека, а также в Тульской области, Башкирии и Красноярском крае (75, 74 и 64 человека соответственно).

За сутки в России полностью выздоровели от COVID-19 более 400 человек, 51 пациент скончался.

Всего с начала распространения заболевания в стране умерло 456 человек, выздоровели – 3873 человека. «Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

17 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские власти ждут пика заболеваемости коронавирусом в грядущие две-три недели.

«Ближайшее время будет очень трудным для всех нас», — подчеркнула вице-мэр.

По словам чиновницы, в Москве идет масштабная борьба с COVID-19. Перепрофилируются койки в больницах под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом нагрузка на столичные больницы серьезно возрастает.

«Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании», — призвала Ракова. Она выразила благодарность медикам за их самоотверженную службу.

Позитивная динамика по выздоровлению от COVID-19 будет усиливаться, отметила чиновница. В Москве стабильно вылечиваются более 100 человек ежесуточно — с момента начала распространения коронавируса общее число успешно переболевших выросло до 1517 человек.

Напомним, что граждане с коронавирусом проходят лечение либо на дому, либо в больницах — в зависимости от состояния. При этом все пациенты с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), то есть простуды, должны находиться в самоизоляции на протяжении 14 дней. Вне зависимости от того, подтвержден у них коронавирус или нет. Больным будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о карантине.

За нарушение самоизоляции москвичам с ОРВИ будут выписывать денежные штрафы.

Число заразившихся COVID-19 в Москве растет быстро. С 1 апреля оно увеличилось на более чем 20 тыс. человек. «Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза», — отмечала Ракова ранее.

Она обратила внимание, что вместе с ростом числа тяжелобольных пациентов увеличилась и нагрузка на столичное здравоохранение. «Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — подчеркнула заместитель мэра.

Между тем, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко высоко оценил меры по самоизоляции и пропускной режим, введенные в столице. По его словам, именно такой подход позволил существенно снизить динамику распространения коронавируса.