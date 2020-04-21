«На волне паники»: в чем отличие сезонной аллергии от COVID-19

В период сезонной аллергии паника из-за пандемии коронавируса может привести к путанице при постановке диагнозов, заявил глава НИИ пульмонологии Александр Чучалин в ходе онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

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По словам медика, в первой половине мая будет особенно много жалоб на аллергические заболевания. «Допустим, в Москве порядка 20-30% населения — это люди, которые страдают аллергией. А симптомы у больных коронавирусом те же самые», — сказал Чучалин.

Согласно его заявлению, российских врачей в срочном порядке необходимо обучить отличать симптомы аллергии от COVID-19, «чтобы они понимали эту проблему и не пошли по ложному пути».

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус подтвердил «Газете.Ru», что клиническая картина поллиноза (сезонная аллергия на цветение. — «Газета.Ru») действительно очень похожа на раннюю стадию коронавирусной инфекции.

«Например, кашель при аллергии бывает из-за раздражения слизистой или из-за постназального затека – когда выделения стекают по гортани, а организм пытается удалить эту мокроту», — пояснил медик.

Кашель при поллинозе может появиться и вследствие бронхиальной астмы или обструкции (клинический синдром, являющийся одной из форм дыхательной недостаточности. — «Газета.Ru»), развивающихся у некоторых людей в период цветения, считает аллерголог-иммунолог Олеся Иванова. Тем не менее, по ее словам, у аллергического и коронавирусного кашля есть различия.

«Если это симптомы аллергии, то у пациента будет затрудненный выдох, в то время как при COVID-19 люди обычно испытывают затруднения при вдохе. Также при бронхиальной астме можно услышать свисты при придыхании, что нехарактерно для коронавируса»,

— объяснила врач «Газете.Ru».

Она отметила, что аллергикам с симптомами бронхиальной астмы необходимо подключать базисную гормональную терапию. «Некоторые люди боятся применять гормональные средства, потому что это якобы может ухудшить течение COVID-19. Но на самом деле, наоборот, необходимо снимать аллергическое воспаление со слизистых оболочек, потому что в ином случае риск заразиться вирусом лишь увеличивается», — подчеркнула Иванова.

Для самостоятельной диагностики поллиноза аллерголог также посоветовала принять антигистаминную таблетку второго поколения – если после ее употребления симптомы исчезнут, значит переживать из-за коронавируса не стоит.

Кроме того, одним из отличий аллергии от COVID-19 врач назвала отсутствие температуры. Однако Андрей Продеус подчеркивает, что при поллинозе все же может возникнуть небольшое повышение температуры, как и при респираторных заболеваниях, но в данном случае она никогда не перейдет границу в 37,5 градусов, в то время как при коронавирусе может достигать и 39 градусов.

Врач Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер в свою очередь объяснила «Газете.Ru», что насторожить людей должны такие симптомы, как боль в горле и мышцах, а также ломота в суставах – по ее словам, эти проявления не характерны для аллергии.

Медик также отметила, что приближение сезона цветения может серьезно увеличить нагрузку на медперсонал.

«На волне информационной паники пациенты часто нерационально используют врачебные ресурсы, например вызывая скорую при любом насморке. Так они лишают медицинской помощи более тяжелых пациентов»,

— сказала Польнер.

Аллерголог посоветовала не обращаться в скорую помощь при отсутствии следующих симптомов: потеря сознания, острая нехватка воздуха, резкая нестерпимая боль, загрудинная боль или жжение (признаки инфаркта), тяжелая травма и признаки инсульта. По словам врача, в таком случае стоит вызвать обычного участкового терапевта.

С коллегой согласна и Олеся Иванова. «Лишний раз обращаться в скорую не нужно, так вы только повысите риск заразиться коронавирусной инфекцией. Сейчас можно получить онлайн-консультации врачей, также в частных центрах некоторые аллергологи-иммунологи выходят на очные приемы», — пояснила врач «Газете.Ru».

В свою очередь Андрей Продеус сообщил, что дополнительной нагрузки на медиков вряд ли удастся избежать. «К сожалению, люди напуганы, и они вправе спрашивать у специалистов, что с ними происходит. Их опасения естественны – они боятся неизвестности», — заключил эксперт «Газете.Ru».