«Вымывание токсинов»: как проходит лечение COVID-19 на дому

В случае слабого течения коронавируса COVID-19 пациент, который проходит лечение дома, может выздороветь уже через неделю, сообщил «Газете.Ru» замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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«Мы думаем, что срок выздоровления в случае легкого течения коронавируса — это в районе недели. Но даже если человек почувствовал себя лучше, его выписка с карантина состоится только тогда, когда будут получены отрицательные результаты на коронавирус», — подчеркнул эксперт.

Эпидемиолог пояснил, что самым главным признаком легкого течения болезни считается отсутствие высокой температуры — при соблюдении этого условия инфицированного не госпитализируют. «Также общее самочувствие должно быть относительно удовлетворительным.

В таком случае врач, который приехал к пациенту, назначает ему препараты из списка Минздрава. Но, в принципе, эффективность ни одного из назначаемых средств не доказана. Их выписывают, что называется, на всякий случай»,

— рассказал Покровский.

Сейчас в методических рекомендациях Минздрава по борьбе с COVID-19 значатся такие препараты, как хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин, мефлохин, а также препараты интерферонов — некоторые из них используются для терапии малярии и других протозойных инфекций.

Помимо лекарств, врач выдает зараженному рекомендации о том, какой образ жизни ему необходимо вести на домашнем карантине, сообщил замглавы ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии. «Самая простая рекомендация — это больше пить различных жидкостей. Разумеется, не алкогольных. Это необходимо для того, чтобы происходил естественный процесс вымывания всех токсинов из организма. На мой взгляд, эта рекомендация самая проверенная и надежная», — подчеркнул специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, лечащийся дома пациент должен общаться с родственниками исключительно в маске, а также пользоваться индивидуальными предметами быта, не забывая их тщательно промывать. «Если есть возможность, надо не только промывать, но и дезинфицировать. Кипячение, использование мыла — очень важно.

И желательно как можно чаще проветривать помещение. Конечно, близким уже поздно держать дистанцию с зараженным родственником. Считается, что коронавирус наиболее заразен незадолго до возникновения клинических проявлений и в первые дни. Поэтому родственники должны тоже находиться на изоляции две недели», — заключил Покровский.

29-летнюю жительницу столичного района Бескудниково Анну, которая, предположительно, подхватила инфекцию в феврале в Германии, оставили дома даже после того, как, помимо небольшой температуры и кашля, у нее появился один из самых редких симптомов COVID-19.

«Я испугалась только тогда, когда начала замечать кровь вместе с мокротой. Вызвала скорую. У меня сразу же взяли анализ и посоветовали не выходить из дома до получения результатов. Они пришли достаточно быстро», — рассказала девушка телеканалу «Москва 24».

После того, как коронавирус подтвердился, к ней снова приехали медики в костюмах химзащиты, однако, по словам москвички, они выписали не препараты из рекомендаций Минздрава, а привычные лекарства, применяющиеся в лечении ОРВИ. «Я удивилась, потому что выписывали самые привычные лекарства типа ингавирина и полоскания горла мирамистином. Еще советовали пить грудные сборы, желательно почаще», – сообщила Анна.

Она добавила, что долгое время не рассказывала проживающим отдельно родителям о том, что заражена, уверяя их, что не может прийти в гости, потому что болеет ОРВИ.

Вместе с тем девушку часто посещают врачи. «Еще каждые несколько дней приезжает специальный человек, который дезинфицирует подъезд и мою квартиру», – отметила она.

Других жителей столицы — Тину и Игоря — оставили дома, потому что они сами об этом попросили. У пары одновременно начали появляться симптомы ОРВИ: температура, насморк, кашель, заложенность в ушах и тяжесть в груди.

В один момент они решили вызвать скорую помощь — фельдшеры взяли анализы для проверки на коронавирус. Через 10 дней диагноз подтвердился. «Мы остались дома по собственному желанию, так как позволяла невысокая температура. Врачи прописали таблетки и выписали рецепт на противовирусное», – рассказала Тина.

Заболевшие также попросили медиков проверить родителей девушки, потому что они недавно контактировали с ними. По словам пары, на протяжении двух недель течения болезни к ним приезжали около пяти разных медиков.