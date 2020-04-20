«Нужны иные способы»: чем поможет кровь переболевших COVID-19

20 апреля во всем мире празднуют День донора. И хотя добровольная сдача крови всегда пользовалась уважением, в условиях пандемии коронавируса на донорские услуги появился особый спрос — теперь COVID-19 будут лечить с помощью переливания больным плазмы уже выздоровевших пациентов.

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Так, в качестве эксперимента на минувшей неделе в московской городской больнице №52 и НИИ скорой помощи им. Склифосовского 11 вылечившихся от коронавируса стали донорами для инфицированных людей, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Применить такой же способ лечения зараженных COVID-19 планируют и в Санкт-Петербурге, рассказала главврач городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

«На прошлой неделе мы проработали организационную и юридическую схему осуществления данной процедуры, готовится соответствующий приказ. Никаких технологических ограничений для забора и переливания плазмы городские службы крови не имеют», — отметила она.

Тем не менее, начальник отдела по связям с общественностью ГКБ №52 Марина Муркова заявила «Газете.Ru», что говорить об эффективности переливания крови в лечении коронавируса пока рано.

«У нас только четыре человека прошли такую процедуру. Это все экспериментальное лечение, остается ждать результатов»,

— объяснила она.

В свою очередь директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что в их учреждении все пациенты, которые получили донорскую плазму, все же смогли избежать искусственной вентиляции легких. Только пока непонятно, закономерность ли это или случайность, объяснил он агентству «Интерфакс» 15 апреля.

Муркова также уточнила, что, несмотря на то, что новые желающие сдать плазму появились, получение крови от переболевших COVID-19 доноров больница пока что приостановила. «ГКБ №52 — одна из трех учреждений, помимо Института им. Склифосовского и городской станции переливания крови в Петербурге, которые в будущем будут проводить данную процедуру, но нас пока официально не назначили пунктом приема таких доноров, ждем приказа», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Для лечения заболевших COVID-19 пригодна сыворотка крови не всех переболевших пациентов. Как заявил в понедельник директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании Владимира Путина по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, сейчас проанализировано 200 сывороток, и только 30% можно использовать.

«В настоящее время проанализировано порядка 200 сывороток от переболевших COVID-19 на предмет характеристики их на наличие вируснейтрализующих антител. Этот опыт показывает, что примерно только 30% переболевших имеют такую сыворотку, которую можно использовать для лечения тяжелобольных», — сказал он.

Из-за отсутствия лекарств

Глава Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев рассказал «Газете.Ru», каким образом технология переливания крови выздоровевших от COVID-19 помогает больным.

«Эта методика достаточно хорошо известна. Называется она — пассивная иммунотерапия — это лечение антителами, которые содержатся в плазме уже переболевших любой инфекцией людей. Данной технологии больше 70 лет, и уже 50 лет назад в СССР были получены первые специальные препараты на ее основе»,

— объяснил врач.

По словам медика, к переливанию крови вернулись потому, что сейчас нет лекарств, которые лечат непосредственно коронавирусную инфекцию. «Все препараты, используемые медиками, носят лишь косвенный характер — антибактериальный или противовоспалительный. Именно поэтому нужны иные способы», — пояснил Румянцев.

Эту технологию уже одобрили в клиническом комитете по борьбе с коронавирусной инфекции. При этом Сергей Петриков ранее говорил, что пока что плазму будут переливать в первую очередь только тяжелобольным пациентам.

«Будем смотреть по клинической картине, основанной на данных компьютерной томографии, данных о состоянии дыхания этого пациента и воспалительного ответа. Соответственно, те пациенты, которые находятся на грани между неинвазивной вентиляцией легких и переходом на инвазивную вентиляцию, в первую очередь и являются акцепторами этой плазмы», — цитировало медика РИА «Новости» 9 апреля.

«Дефицит сдающих кровь»

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, крови одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом. «Как говорят врачи, самое важное — это понимание и отзывчивость потенциальных доноров. Чем больше плазмы специалисты смогут заготовить, тем больше людей могут быть спасены», — рассказала журналистам вице-мэр.

При этом Александр Румянцев сообщил «Газете.Ru», что поток доноров в Центр им. Рогачева в связи с пандемией только уменьшился.

«Приходится проводить с ними работу, чтобы они приходили сдавать кровь. У нас есть специальная организация, которая проводит презентации в разных коллективах и компаниях, рассказывает, зачем становиться донором в новых мировых обстоятельствах. Раньше у нас никогда не было дефицита сдающих кровь, а сейчас такие проблемы появились у всех»,

— пояснил врач.

Для мотивации доноров, переболевших коронавирусом, 19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому, за каждые 150 мл плазмы им будет выплачено 1250 рублей. Соответственно, за однократную сдачу в 600 мл они смогут получить 5 тыс. рублей, в то время как обычные доноры получат лишь 3,6 тыс. рублей.

Кто может стать донором?

Стать донорами смогут не все переболевшие коронавирусной инфекцией. Желающих сдать плазму крови после выздоровления от COVID-19 сначала тщательно обследуют, сообщил главный внештатный трансфузиолог столичного депздрава Андрей Буланов РИА «Новости».

По его словам, чтобы стать донором для больных коронавирусом, необходимо иметь медицинское заключение о перенесенном COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, гемограмму, биохимические анализы крови, а также исследование на специфические антитела инфекции.

Кроме того, у потенциальных доноров проверяют силу иммунного ответа, чтобы понять, насколько эффективно будет использование именно их плазмы для лечения других пациентов.

Тестировали на хомяках

Тем временем в Великобритании также сообщили о планах использовать кровь перенесших коронавирус для борьбы с COVID-19. В США же стартовал исследовательский проект, который должен показать эффективность такого способа лечения – в нем принимают участие более чем 1500 клиник страны.

Ранее тестирование крови переболевших коронавирусом успешно провели и ученые из Гонконгского университета — опыты проводились на хомяках.

«Примерно на четвертый день коронавирусная инфекция, которой мы заразили грызунов, была настолько сильна, что отмечались даже легочные кровотечения», – отметил ведущий исследователь профессор Юэн Квок-юн.

После того как хомяки начали выздоравливать, ученые перелили их кровь здоровому грызуну, а затем инфицировали его коронавирусом. Оказалось, что в этом случае вирусная нагрузка в организме грызуна была в 10 раз ниже.

Китайские же врачи в свою очередь с помощью переливания плазмы вылечившихся от COVID-19 сумели остановить коронавирусную пневмонию у десяти тяжелобольных пациентов.

«Мы впервые оценили, насколько эффективно переливание плазмы крови помогает организму пациента бороться с COVID-19. Все пациенты хорошо перенесли эту процедуру, а симптомы болезни, как и концентрация вирусных частиц, значительно уменьшились на третий день после процедуры», — заявили исследователи.