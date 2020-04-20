«Заражают вирусом»: как мошенники наживаются на россиянах

В России участились случаи мошенничеств, связанных с хищением денег с банковских карт — в МВД заявили, что злоумышленники заражают телефон или компьютер жертвы вирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

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«Ежегодно возрастает число хищений денежных средств со счетов клиентов банков, которые осуществляются при помощи методов социальной инженерии, а также посредством заражения смартфона или компьютера жертвы вредоносным программным обеспечением», — заявили правоохранители.

После «инфицирования» вирусы начинают собирать всю информацию о подключении и использовании дистанционных услуг банков, а затем по команде мошенника списывают все деньги.

В МВД пояснили, что человек может сам определить, есть ли на его устройстве вирус. Одним из признаков считается отправка контактам пользователя пустых смс или ММС-сообщений. «При открытии адресатом такого сообщения происходит дальнейшее заражение телефонов вирусом. Это могут быть троянские программы, которые не размножаются и не рассылаются сами, они ничего не уничтожают.

Задача троянской программы — обеспечить злоумышленнику доступ к устройству жертвы и возможность управления им. Все это происходит незаметно», — уточнили в ведомстве

При этом, если деньги уже похищены, в МВД порекомендовали срочно отключить устройство и ничего не предпринимать, не стоит отправлять телефон и в сервисные центры. Следует незамедлительно обратиться в банк и потребовать заблокировать операцию с расчетным счетом и отозвать перевод.

Затем следует подать письменное заявление об отзыве платежа, возврате средств и блокировке доступа к системе «Мобильный банк». После этого в течение одного дня обратиться в правоохранительные органы по факту хищения.

Также в МВД рассказали о еще одном способе, который использую мошенники — злоумышленники создают зеркальный сайт банка, адресная строка и оформление которого трудноотличимы от настоящего. Это работает, если клиент банка пользуется «Личным кабинетом» на сайте.

Основным признаком того, что человек зашел на зеркальный сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта. При этом на телефон не поступает смс-сообщение от банка о входе в «Личный кабинет», если такая форма оповещения предусмотрена. В этом случае в МВД также советуют незамедлительно обратиться в банк по телефону горячей линии и заблокировать счет.

Между тем мошенники начали зарабатывать и на страхе россиян перед коронавирусом. Как сообщала пресс-служба столичного Департамента информационных технологий мэрии, в России продают фиктивные экспресс-полоски для выявления инфекции COVID-19 — их цена около 15 тыс. рублей.

Затем в СМИ появились сообщения, что злоумышленники под видом дезинфекторов приходят в квартиру жертвы. Пока один отвлекает, другой, проводящий чистку, крадет ценные вещи и деньги.

Активизировались на фоне пандемии и телефонные мошенники. Так, например, вам звонят из больницы, где на самом деле лежит ваш родственник с другим диагнозом, после чего вам сообщают, что он под угрозой заражения и ему нужно срочно пропить определенное лекарство от коронавируса. Однако в больнице вакцины нет, поэтому нужно перевезти деньги.

Интернет-мошенники также нашли новые методы обмана. Некие фирмы предлагают дистанционно устроить на высокооплачиваемую работу, помочь в выплате пособий, снизить долги по ЖКХ или выплаты по ипотеке — все предложения сводятся к получению доступа к вашей личной конфиденциальной информации.

Банк России официально заявил, что зафиксировал новые схемы социальной инженерии с целью хищения денег с карт. О мошенничестве сообщил и банк ВТБ: появились фирмы-однодневки, которые обе­щают решить любые вопросы с получением банковских кредитов, а также предлагают справки и больничные листы с отметкой о якобы перенесенном коронавирусе.

Эти документы, подтверждающие ухудшение финансового положения, необходимы для получения льгот. Цель та же — получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования.

ВТБ официально предупредил своих клиентов, все справки проходят обязательную проверку банком, в случае выявления подделок заемщику придется выплатить не только долг в полном объеме, но еще и пени со штрафами.