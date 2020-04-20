Повалили и избили: что ждет мужчин, напавших на фельдшера

Мужчинам, напавшим на сотрудников бригады скорой помощи в Кирово-Чепецке на прошлой неделе, грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело по факту происшествия расследует местный Следственный комитет, сообщается на сайте ведомства.

Реклама

Сообщение о нападении на медиков, приехавших взять анализы на коронавирус у жителей одного из домов города, поступило в полицию 17 апреля.

По данным регионального главка МВД, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сначала избили водителя скорой помощи, после чего переключились на фельдшера, приехавшего с ним. В результате медик был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами.

Изначально уголовное дело завела полиция, однако позже его передали в региональный СК. «Следственными органами СК РФ по Кировской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ «Побои из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении ведомства.

Задержать нападавших удалось уже на следующий день. Это оказались двое местных жителей – 1985 и 1989 годов рождения. Позже СК опубликовал видео допроса, в ходе которого обвиняемые признали свою вину. «Произошел конфликт моего брата с медработником. Пытались выяснить, по какой причине стоит скорая. Были чуть-чуть выпившие. Я нанес несколько ударов по лицу кулаком», — рассказал один из мужчин. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы.

Видео, на котором неизвестные ночью избивают сотрудников скорой помощи, опубликовал местный портал Сhepetsk.ru. На нем видно, что изначально мужчина в белом защитном костюме ловко откидывает от себя двух нападавших. Однако уже через несколько секунд злоумышленники объединяют усилия и валят медика на землю, продолжая наносить удары. Прервать расправу над фельдшером смогла только сирена, которую включил водитель скорой помощи.

Ранее стало известно, что в Красноярске местные жители успели избить врачей двух бригад скорой помощи за две недели.

По данным правоохранительных органов, один из инцидентов произошел 3 апреля в квартире в Кировском районе Красноярска. Медики приехали по вызову женщины, которая пострадала от рук сожителя. Однако оказать ей помощь они не смогли, так как сами подверглись нападению того же мужчины. В ходе драки одна из медработниц получила сотрясение мозга.

«Ее взяли за волосы и ударили головой об стену. У девушки сотрясение. Это вот вместо того, чтобы ехать дальше на вызовы, она сама поехала в больницу, а потом в полицию. Это уже второй подобный случай за последнее время, хотя раньше такое было 1-2 раза в год. Конечно, нам бы хотелось, чтобы зачинщики таких конфликтов несли реальное наказание и чтобы всем было очевидно, что нельзя медиков выводить из строя в современных реалиях», — писала в Facebook пресс-секретарь красноярской службы скорой помощи Наталья Ковальчук.

Еще одно нападение на фельдшера скорой помощи произошло 24 марта. Как сообщал портал «Городские новости. Красноярск», мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал врачей, после чего 20 минут не впускал их в квартиру. Спустя некоторое время он сам спустился к машине медиков и ударил фельдшера в челюсть.

«Фельдшер, которого избили, входит в спецбригаду. Он готов выезжать к людям с подозрением на коронавирус. И тут врач получил от пациента в челюсть... Это в принципе недопустимо, а сейчас вообще непростительно в условиях пандемии, когда медицинские кадры — это важнейший ресурс», — писала тогда Ковальчук.

В пресс-службе скорой помощи края считают, что наказание за нападение на врачей стоит ужесточить, так как подобные случаи за последнее время значительно участились. «Коллеги, поддержите медиков! Не надо бить врачей!» — подчеркнула пресс-секретарь красноярской службы скорой помощи.